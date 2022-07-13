СБУ і ДБР встановили росіян, причетних до диверсії в країні НАТО

Працівники СБУ і ДБР викрили командування та ключових диверсантів елітного спецназу рф, які вчиняли резонансні диверсії в Україні та ЄС.Про це повідомляє пресслужба СБУ в телеграмі.Служба безпеки та ДБР встановили особи всього командного складу та ключових співробітників однієї з найбільш засекречених російських спецслужб – сил спеціальних операцій зс рф.Серед них – чинний командувач генерал-майорта колишній охоронець путіна, який у 2014 році обіймав посаду командира спецназу російського гру.На підставі зібраних доказів обом фігурантам та ще 25 представникам сил спецоперацій зс рф, а також їхнім пособникам з числа бойовиків «л/днр», повідомлено про підозру за ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія).Кадрові співробітники російської спецслужби причетні до резонансних убивств і диверсій на території України та Євросоюзу, у тому числі до підриву військового об’єкта в Чехії.Через «специфіку» завдань сили спецоперацій підзвітні начальнику генштабу рф, але «в окремих випадках» підпорядковуються безпосередньо путіну.Встановлено, що за вказівкою кремля у 2015 році представники цієї спецслужби організували підрив об’єднаного складу ракетно-артилерійського озброєння ЗСУ у м. Сватове на Луганщині.У результаті багатоетапної оперативної роботи співробітники СБУ і ДБР встановили всю послідовність підготовки та вчинення цієї диверсії, а також ідентифікували її організаторів та виконавців.За даними слідства, для підриву арсеналу російські спецпризначенці задіяли комплекс радіоелектронної боротьби «Леєр-3» з трьома дронами «Орлан-10».29 жовтня 2015 року це озброєння було переміщено з тимчасово окупованого Донецька на передові позиції бойовиків «л/днр» у район міста Первомайськ, що на Луганщині.Звідти агресор запустив дрони у напрямку складу ЗСУ у Сватовому. При наближенні до об’єкта російські безпілотники скинули на нього запалювальні гранати з парашутною системою.Унаслідок ворожого влучання на складах відбулась детонація всього запасу боєприпасів, які там зберігались.Також співробітники СБУ та ДБР у взаємодії з чеськими партнерами встановили причетність сил спецоперацій зс рф до підриву складу з озброєнням у місті Врбетице в Чехії у 2014 році.Таким чином кремль намагався послабити оборонний потенціал східного флангу НАТО і розхитати внутрішньо-політичну обстановку в Центральній Європі.Після повномасштабного вторгнення диверсанти сил спецоперацій зс рф періодично атакують позиції Сил оборони у прикордонних районах на півночі та сході України.Під час «вилазок» ці ДРГ намагаються нападати на бійців ЗСУ і Держприкордонслужби та підривати їхні військові об’єкти.При цьому нерідко «цілями» ворожих диверсантів стають цивільні місцеві жителі, їхні будинки і автівки.Співробітники СБУ встановили всіх осіб, причетних до згаданих злочинів проти України та держав ЄС.Вживається комплекс заходів для їх притягнення до відповідальності. Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.