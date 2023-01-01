Чоловік із тюрми на Волині керував масштабним наркотрафіком

Перебуваючи в Маневицькій виправній колонії на Волині, засуджений налагодив розгалужену мережу збуту амфетаміну серед буковинців. П’ять учасників злочинної групи отримали підозри, одного з них - затримали.Про це у фейсбуці повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області та слідчі слідчого управління обласної поліції, 40-річний засуджений за вимагання та наркозлочини організував діяльність угруповання. Під його керівництвом учасники займалися збутом амфетаміну на території Буковини.Чоловіки та жінки фасували «товар» на партії від одного до 50 г та продавали методом «з рук у руку». Один з фігурантів відповідав за пошук клієнтів та повідомляв їм час та місце для «укладання угоди».Під час слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили найактивніших учасників угруповання, задокументували численні факти збуту наркотиків, а також з’ясували канали придбання фігурантами «товару» для подальшого продажу.За результатами проведення двох етапів спецоперації правоохоронці за силової підтримки роти поліції особливого призначення затримали двох фігурантів у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі п’ятьом особам повідомили підозру за ч. 2 ст. 307 та ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.Загалом вилучили майже 5 кг амфетаміну, 532 таблетки «субітекс», вогнепальну зброю, 35 000 доларів США, 9 400 євро, понад 10 000 гривень.Заходи з викриття проводилися спільно зі співробітниками УСБУ в Чернівецькій області, оперативних відділів ДУ «Маневицька виправна колонія № 42» та ДУ «Чернівецькій слідчій ізолятор» за процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури.