Чоловік із тюрми на Волині керував масштабним наркотрафіком

Чоловік із тюрми на Волині керував масштабним наркотрафіком
Перебуваючи в Маневицькій виправній колонії на Волині, засуджений налагодив розгалужену мережу збуту амфетаміну серед буковинців. П’ять учасників злочинної групи отримали підозри, одного з них - затримали.

Про це у фейсбуці повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області та слідчі слідчого управління обласної поліції, 40-річний засуджений за вимагання та наркозлочини організував діяльність угруповання. Під його керівництвом учасники займалися збутом амфетаміну на території Буковини.

Чоловіки та жінки фасували «товар» на партії від одного до 50 г та продавали методом «з рук у руку». Один з фігурантів відповідав за пошук клієнтів та повідомляв їм час та місце для «укладання угоди».

Під час слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили найактивніших учасників угруповання, задокументували численні факти збуту наркотиків, а також з’ясували канали придбання фігурантами «товару» для подальшого продажу.
Чоловік із тюрми на Волині керував масштабним наркотрафіком

За результатами проведення двох етапів спецоперації правоохоронці за силової підтримки роти поліції особливого призначення затримали двох фігурантів у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі п’ятьом особам повідомили підозру за ч. 2 ст. 307 та ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.
Чоловік із тюрми на Волині керував масштабним наркотрафіком

Загалом вилучили майже 5 кг амфетаміну, 532 таблетки «субітекс», вогнепальну зброю, 35 000 доларів США, 9 400 євро, понад 10 000 гривень.
Чоловік із тюрми на Волині керував масштабним наркотрафіком

Заходи з викриття проводилися спільно зі співробітниками УСБУ в Чернівецькій області, оперативних відділів ДУ «Маневицька виправна колонія № 42» та ДУ «Чернівецькій слідчій ізолятор» за процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури.

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Теги: наркотики, поліція
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