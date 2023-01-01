Усмішки воїнів волинської бригади. Зворушливі ФОТО

Усмішки воїнів волинської бригади. Зворушливі ФОТО
У мережі оприлюднили щемливі світлини з усмішками військовослужбовців 14-ї окремої механізованої бригади імені Князя Романа Великого.

Фотографії опублікувала у фейсбуці служба зв’язків з громадськістю військової частини.

«Усмішка воїна. Вона може бути щирою, стриманою, доброзичливою, радісною, загадковою. Але завжди в ній є віра в Перемогу!» - йдеться у повідомленні.

Усмішки воїнів волинської бригади. Зворушливі ФОТО
Усмішки воїнів волинської бригади. Зворушливі ФОТО
Усмішки воїнів волинської бригади. Зворушливі ФОТО
Усмішки воїнів волинської бригади. Зворушливі ФОТО
Усмішки воїнів волинської бригади. Зворушливі ФОТО

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Теги: війна, ЗСУ
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