Усмішки воїнів волинської бригади. Зворушливі ФОТО





Фотографії опублікувала у фейсбуці служба зв’язків з громадськістю військової частини.



«Усмішка воїна. Вона може бути щирою, стриманою, доброзичливою, радісною, загадковою. Але завжди в ній є віра в Перемогу!» - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У мережі оприлюднили щемливі світлини з усмішками військовослужбовців 14-ї окремої механізованої бригади імені Князя Романа Великого.Фотографії опублікувала у фейсбуці служба зв’язків з громадськістю військової частини.«Усмішка воїна. Вона може бути щирою, стриманою, доброзичливою, радісною, загадковою. Але завжди в ній є віра в Перемогу!» - йдеться у повідомленні.

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