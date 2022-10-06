МОЗ затвердило рекомендації щодо додаткової вакцинації від COVID-19

Міністерство охорони здоров'я затвердило позицію Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики щодо визначення пріоритетних груп для вакцинації проти COVID-19 та отримання бустерних доз вакцини у 2023-2024 роках.Про це повідомляє пресслужба МОЗ.Зокрема встановлено, що загальний рекомендований курс з первинної вакцинації проти COVID-19 та першого бустера — це 3 щеплення. Перший бустер вводять через 5 місяців після первинної вакцинації. Для групи ризику тяжкого перебігу COVID-19 рекомендовано отримати додатковий бустер, якщо минуло понад 6 місяців від попереднього бустера. Потребу у додатковому бустерному щепленні визначає лікар з огляд на стан пацієнта та епідеміологічну ситуацію в країні.Особи, які не дотрималися схеми вакцинації проти COVID-19 та не отримали другу дозу вакцини чи першу бустерну дозу, повинні їх отримати за першої нагоди з дотриманням мінімального інтервалу до введення першої бустерної дози (щонайменше 5 місяців для дорослих та 6 місяців для дітей) з введенням наступних додаткових бустерних доз з інтервалами, які визначено в рекомендаціях НТГЕІ.Вакцинація проти COVID-19 в Україні безкоштовна. Записатися на щеплення можна у сімейного лікаря та пунктах щеплень.МОЗ спільно з НТГЕІ наголошує на важливості вакцинації проти COVID-19 невакцинованих осіб, які належать до пріоритетних груп ризику тяжкого перебігу COVID-19 (люди 60+, вагітні, люди з хронічними захворюваннями, представники професійної групи ризику, наприклад лікарі, вчителі, військові тощо).Від початку епідемії COVID-19 до скасування карантинних обмежень на території України було зареєстровано 5 562 884 підтверджені випадки COVID-19, 5 429 236 осіб одужали та 112 481 особа померла.Від початку вакцинальної кампанії в Україні проведено 35 682 131 щеплення. Станом на вересень одну дозу вакцини отримали 16 419 684 людини, дві дози – 15 539 209 осіб. Перше бустерне щеплення зробили 3 264 107 людей, додаткове – 43 366 осіб.