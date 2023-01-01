Поліція через аварію перекрила рух магістральною вулицею Луцька

Поліція через аварію перекрила рух магістральною вулицею Луцька
Патрульна поліція повідомила про перекриття руху проспектом Соборності в Луцьку.

Про це йдеться у повідомленні патрульних у телеграмі.

У зв’язку з дорожньо-транспортною пригодою на проспекті Соборності у Луцьку тимчасово частково обмежено рух для транспортних засобів.

«Дякуємо за розуміння та просимо зважати на це при складанні власного маршруту!» - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на проспекті Перемоги у Луцьку сьогодні, 29 вересня, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля та мотоцикла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДТП, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вимагала гроші за оформлення інвалідності: посадовиця на Львівщині намагалася з'їсти гроші при затриманні
Сьогодні, 15:45
Коли в Луцьку увімкнуть опалення: пояснення комунальників
Сьогодні, 15:39
Поліція через аварію перекрила рух магістральною вулицею Луцька
Сьогодні, 15:13
МОЗ затвердило рекомендації щодо додаткової вакцинації від COVID-19
Сьогодні, 15:01
Усмішки воїнів волинської бригади. Зворушливі ФОТО
Сьогодні, 14:42
Схожі новини
На Перемоги в Луцьку – аварія з постраждалими На Перемоги в Луцьку – аварія з постраждалими
Сьогодні, 14:05
У Луцьку BMW влетіла у поліцейську машину У Луцьку BMW влетіла у поліцейську машину
28 вересень, 13:37
На Відродження зіткнулися відразу три автівки На Відродження зіткнулися відразу три автівки
25 вересень, 19:15
Ускладнений рух: у Луцьку – потрійна ДТП Ускладнений рух: у Луцьку – потрійна ДТП
25 вересень, 18:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Орбан заявив, що «невідомо, якою наразі є територія України», щоб прийняти її в ЄС: у МЗС відреагували
Сьогодні, 16:30
 0
На Луганщині загинув Герой з Волині Валерій Зубчик
Сьогодні, 16:12
 0
Підприємець із Волині переправив за кордон півтора десятка ухилянтів
Сьогодні, 16:06
 0
Вимагала гроші за оформлення інвалідності: посадовиця на Львівщині намагалася з'їсти гроші при затриманні
Сьогодні, 15:45
 0
Коли в Луцьку увімкнуть опалення: пояснення комунальників
Сьогодні, 15:39
 0
Медіа
відео
1/8