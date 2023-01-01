Поліція через аварію перекрила рух магістральною вулицею Луцька
Сьогодні, 15:13
Патрульна поліція повідомила про перекриття руху проспектом Соборності в Луцьку.
Про це йдеться у повідомленні патрульних у телеграмі.
У зв’язку з дорожньо-транспортною пригодою на проспекті Соборності у Луцьку тимчасово частково обмежено рух для транспортних засобів.
«Дякуємо за розуміння та просимо зважати на це при складанні власного маршруту!» - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на проспекті Перемоги у Луцьку сьогодні, 29 вересня, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля та мотоцикла.
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Про це йдеться у повідомленні патрульних у телеграмі.
У зв’язку з дорожньо-транспортною пригодою на проспекті Соборності у Луцьку тимчасово частково обмежено рух для транспортних засобів.
«Дякуємо за розуміння та просимо зважати на це при складанні власного маршруту!» - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на проспекті Перемоги у Луцьку сьогодні, 29 вересня, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля та мотоцикла.
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