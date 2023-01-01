Поліція через аварію перекрила рух магістральною вулицею Луцька

Патрульна поліція повідомила про перекриття руху проспектом Соборності в Луцьку.Про це йдеться у повідомленні патрульних у телеграмі.У зв’язку з дорожньо-транспортною пригодою на проспекті Соборності у Луцьку тимчасово частково обмежено рух для транспортних засобів.«Дякуємо за розуміння та просимо зважати на це при складанні власного маршруту!» - йдеться у повідомленні.Нагадаємо, на проспекті Перемоги у Луцьку сьогодні, 29 вересня,за участю автомобіля та мотоцикла.