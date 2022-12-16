Коли в Луцьку увімкнуть опалення: пояснення комунальників





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Директор ДКП «Луцьктепло» Іван Скорупський розповів, що початок опалювального сезону 2023-2024 років буде стартувати з моменту встановлення середньодобової температури зовнішнього повітря протягом трьох діб +8°С та нижче.



«Коли така температура буде триматися протягом трьох діб, ми запустимо опалення. Бувало таке, що погода змінювалася в сторону потепління після старту опалювального сезону. В такому разі ми призупиняємо процес», - зазначив він.



У першу чергу будуть забезпечувати теплом дитячі, лікувальні та навчальні заклади. Наразі у зв'язку з воєнним станом діє мораторій на підвищення тарифів для населення, тож для цієї категорії споживачів вони залишаться такими, якими були станом на 24 лютого 2022 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Опалювальний сезон у Луцьку розпочнеться після того, як середньодобова температура повітря опуститься нижче позначки 8 градусів Цельсія, та протримається такою три доби.Про це пише ВСН Директор ДКП «Луцьктепло»розповів, що початок опалювального сезону 2023-2024 років буде стартувати з моменту встановлення середньодобової температури зовнішнього повітря протягом трьох діб +8°С та нижче.«Коли така температура буде триматися протягом трьох діб, ми запустимо опалення. Бувало таке, що погода змінювалася в сторону потепління після старту опалювального сезону. В такому разі ми призупиняємо процес», - зазначив він.У першу чергу будуть забезпечувати теплом дитячі, лікувальні та навчальні заклади. Наразі у зв'язку з воєнним станом діє мораторій на підвищення тарифів для населення, тож для цієї категорії споживачів вони залишаться такими, якими були станом на 24 лютого 2022 року.

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