Коли в Луцьку увімкнуть опалення: пояснення комунальників

Коли в Луцьку увімкнуть опалення: пояснення комунальників
Опалювальний сезон у Луцьку розпочнеться після того, як середньодобова температура повітря опуститься нижче позначки 8 градусів Цельсія, та протримається такою три доби.

Про це пише ВСН.

Директор ДКП «Луцьктепло» Іван Скорупський розповів, що початок опалювального сезону 2023-2024 років буде стартувати з моменту встановлення середньодобової температури зовнішнього повітря протягом трьох діб +8°С та нижче.

«Коли така температура буде триматися протягом трьох діб, ми запустимо опалення. Бувало таке, що погода змінювалася в сторону потепління після старту опалювального сезону. В такому разі ми призупиняємо процес», - зазначив він.

У першу чергу будуть забезпечувати теплом дитячі, лікувальні та навчальні заклади. Наразі у зв'язку з воєнним станом діє мораторій на підвищення тарифів для населення, тож для цієї категорії споживачів вони залишаться такими, якими були станом на 24 лютого 2022 року.

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Теги: опалення, Луцьк
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