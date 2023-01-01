Підприємець із Волині переправив за кордон півтора десятка ухилянтів

Підприємець із Волині переправив за кордон півтора десятка ухилянтів
Поліція завершила розслідування щодо 23-річного волинського підприємця, який примудрився переправити за кордон 14 військовозобов’язаних чоловіків.

Про це повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.

Правоохоронці задокументували злочинну діяльність 23-річного волинянина, який налагодив схему незаконного переправлення військовозобов’язаних через держкордон України. За цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1, 2 ст. 332 Кримінального кодексу України.

Під час слідства встановлено, що підприємець-зловмисник вносив ухилянтів в систему «Шлях» в якості водіїв, що дозволяло їм безперешкодно виїжджати за межі України.

Поліцейські провели санкціоновані обшуки за місцем проживання фігуранта та в транспортному засобі, під час яких виявили та вилучили речові докази: банківські картки, комп’ютерну техніку, печатки ФОП та інше.
Підприємець із Волині переправив за кордон півтора десятка ухилянтів

Слідчі оголосили зловмиснику про підозру за ч.1, ч.2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України за 14 фактами скоєння протиправної діяльності.

Досудове слідство у справі завершено, правоохоронці обвинувальний акт із матеріалами справи скерували до суду.
Підприємець із Волині переправив за кордон півтора десятка ухилянтів

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Теги: злочин, Волинь
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