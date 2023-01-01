На Луганщині загинув Герой з Волині Валерій Зубчик

На Луганщині загинув Герой з Волині Валерій Зубчик
На війні з окупантами загинув воїн з Волині Валерій Зубчик.

Про це повідомили на сторінці у фейсбуці 4-го відділу Ковельського РТЦК та СП.

"Сьогодні, 29 вересня, у бою за незалежність України з російським окупантом на Луганщині загинув мешканець смт. Шацьк, командир стрілецького взводу стрілецької роти військової частини А 7064 сержант Зубчик Валерій Васильович, 1976 року народження. Жодними словами не вгамувати пекучий біль втрати та не загоїти рани в душі. Світлий спомин про мужнього земляка залишиться в наших серцях", - йдеться в повідомленні.
На Луганщині загинув Герой з Волині Валерій Зубчик

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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