На Луганщині загинув Герой з Волині Валерій Зубчик

Валерій Зубчик.



Про це повідомили на



"Сьогодні, 29 вересня, у бою за незалежність України з російським окупантом на Луганщині загинув мешканець смт. Шацьк, командир стрілецького взводу стрілецької роти військової частини А 7064 сержант Зубчик Валерій Васильович, 1976 року народження. Жодними словами не вгамувати пекучий біль втрати та не загоїти рани в душі. Світлий спомин про мужнього земляка залишиться в наших серцях", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні з окупантами загинув воїн з ВолиніПро це повідомили на сторінці у фейсбуці 4-го відділу Ковельського РТЦК та СП."Сьогодні, 29 вересня, у бою за незалежність України з російським окупантом на Луганщині загинув мешканець смт. Шацьк, командир стрілецького взводу стрілецької роти військової частини А 7064 сержант Зубчик Валерій Васильович, 1976 року народження. Жодними словами не вгамувати пекучий біль втрати та не загоїти рани в душі. Світлий спомин про мужнього земляка залишиться в наших серцях", - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію