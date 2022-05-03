Орбан заявив, що «невідомо, якою наразі є територія України», щоб прийняти її в ЄС: у МЗС відреагували

Віктор Орбан заявив, що необхідно буде знайти відповіді на "дуже важкі питання", перш ніж ЄС зможе навіть розпочати переговори щодо членства України. За його словами, невідомо, якою наразі є територія держави за розмірами.



Про це пише агентство Reuters, посилаючись на коментар угорського прем'єра державному радіо, пише



"Ми не можемо уникнути питання – коли восени у нас будуть переговори у Брюсселі про майбутнє України – чи можемо ми справді серйозно розглянути питання про членство країни, розпочати переговори про приєднання держави, яка перебуває у стані війни", — сказав Орбан.



Він додав, що наразі невідомо, якою є територія України за розмірами.



"Ми не знаємо, наскільки велика територія цієї країни, оскільки війна все ще триває, ми не знаємо, наскільки велике її населення, оскільки вони (українці — ред.) тікають. Прийняти країну в ЄС, не знаючи її параметрів — це було б безпрецедентно", — наголосив Орбан.



За його словами, потрібно "відповісти на важкі питання", перш ніж розпочати переговори про вступ України в ЄС.



"Тому я думаю, що нам потрібно відповісти на дуже довгі та важкі питання, перш ніж ми фактично ухвалимо рішення про початок переговорів щодо вступу України в Євросоюз", — сказав Орбан.



В Міністерстві закордонних справ заявили, що Україна не змінювала своєї території в межах міжнародно визнаних кордонів.



"Позитивно відзначаємо, що прем‘єр-міністр Угорщини турбується про вступ України в Європейський Союз. Інформуємо, що Україна не змінювала своєї території в межах міжнародно визнаних кордонів", — йдеться у дописі речника українського МЗС Олега Ніколенка у Facebook.



25 вересня прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що



Що відомо про вступ України в ЄС



Європейська рада на саміті у Брюсселі 23 червня 2022 року надала Україні статус кандидата в ЄС. Київ має провести декілька важливих реформ, пов’язаних, зокрема, з верховенством права, олігархами та корупцією.



"Комісія рекомендує надати Україні європейську перспективу. Це, звісно, за умови, що в країні проведуть низку важливих реформ. На думку комісії, Україна чітко продемонструвала прагнення та рішучість жити за європейськими цінностями та стандартами", — сказала президентка Єврокомісії Урсула Фон Дер Ляєн.



"Низка важливих реформ" — це сім наступних умов:



◾ реформа Конституційного суду;



◾ продовження судової реформи;



◾ антикорупція, включно з призначенням керівника САП;



◾ боротьба з відмиванням коштів;



◾ втілення антиолігархічного закону;



◾ узгодження аудіовізуального законодавства з європейським;



◾ зміна законодавства про нацменшини.



13 вересня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила послам ЄС, що Україні та Молдові необхідно надати членство, щоб не допустити їхнього потрапляння під вплив країн, які не поділяють цінності блоку.



22 вересня Bloomberg з посиланням на джерела повідомило, що Єврокомісія готується рекомендувати початок перемовин щодо членства України в Євросоюзі. Після цього лідери ЄС мають підписати надану рекомендацію на грудневому саміті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прем'єр-міністр Угорщинизаявив, що необхідно буде знайти відповіді на "дуже важкі питання", перш ніж ЄС зможе навіть розпочати переговори щодо членства України. За його словами, невідомо, якою наразі є територія держави за розмірами.Про це пише агентство Reuters, посилаючись на коментар угорського прем'єра державному радіо, пише Суспільне "Ми не можемо уникнути питання – коли восени у нас будуть переговори у Брюсселі про майбутнє України – чи можемо ми справді серйозно розглянути питання про членство країни, розпочати переговори про приєднання держави, яка перебуває у стані війни", — сказав Орбан.Він додав, що наразі невідомо, якою є територія України за розмірами."Ми не знаємо, наскільки велика територія цієї країни, оскільки війна все ще триває, ми не знаємо, наскільки велике її населення, оскільки вони (українці — ред.) тікають. Прийняти країну в ЄС, не знаючи її параметрів — це було б безпрецедентно", — наголосив Орбан.За його словами, потрібно "відповісти на важкі питання", перш ніж розпочати переговори про вступ України в ЄС."Тому я думаю, що нам потрібно відповісти на дуже довгі та важкі питання, перш ніж ми фактично ухвалимо рішення про початок переговорів щодо вступу України в Євросоюз", — сказав Орбан.В Міністерстві закордонних справ заявили, що Україна не змінювала своєї території в межах міжнародно визнаних кордонів."Позитивно відзначаємо, що прем‘єр-міністр Угорщини турбується про вступ України в Європейський Союз. Інформуємо, що Україна не змінювала своєї території в межах міжнародно визнаних кордонів", — йдеться у дописі речника українського МЗС Олега Ніколенка у Facebook.25 вересня прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Угорщина не підтримуватиме Україну в жодному питанні міжнародних справ, "поки мовні права етнічних угорців там не будуть відновлені".Європейська рада на саміті у Брюсселі 23 червня 2022 року надала Україні статус кандидата в ЄС. Київ має провести декілька важливих реформ, пов’язаних, зокрема, з верховенством права, олігархами та корупцією."Комісія рекомендує надати Україні європейську перспективу. Це, звісно, за умови, що в країні проведуть низку важливих реформ. На думку комісії, Україна чітко продемонструвала прагнення та рішучість жити за європейськими цінностями та стандартами", — сказала президентка Єврокомісії Урсула Фон Дер Ляєн.◾ реформа Конституційного суду;◾ продовження судової реформи;◾ антикорупція, включно з призначенням керівника САП;◾ боротьба з відмиванням коштів;◾ втілення антиолігархічного закону;◾ узгодження аудіовізуального законодавства з європейським;◾ зміна законодавства про нацменшини.13 вересня президентка Європейської комісіїзаявила послам ЄС, що Україні та Молдові необхідно надати членство, щоб не допустити їхнього потрапляння під вплив країн, які не поділяють цінності блоку.22 вересня Bloomberg з посиланням на джерела повідомило, що Єврокомісія готується рекомендувати початок перемовин щодо членства України в Євросоюзі. Після цього лідери ЄС мають підписати надану рекомендацію на грудневому саміті.

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