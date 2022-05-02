На Волині стартував продаж поштових марок «Зброя Перемоги. Світ з Україною»

На Волині стартував продаж поштових марок «Зброя Перемоги. Світ з Україною»
Сьогодні, 29 вересня 2023 року, в Луцьку відбулося спецпогашення марки «Зброя Перемоги. Світ з Україною». Новий поштовий випуск – благодійний, тому кожен, хто придбає його, автоматично стає учасником благодійного збору.

Про це повідомили на сайті Волинської ОВА.

«До Дня захисників і захисниць України, який цього року відзначається 1 жовтня, Укрпошта випустила поштовий блок, – зазначив керівник Волинської дирекції акціонерного товариства «Укрпошта» Іван Люсак. – Нова марка – це подяка міжнародним партнерам, які підтримують нашу державу та всіляко допомагають, зокрема і зброєю, які наші Збройні сили використовують у боротьбі з російським окупантом».

Участь у погашенні взяли представники обласної влади, філателісти та журналісти. Спеціальні гості заходу – військові 100-ої окремої бригади ТрО, які захищають нашу державу на передовій.

«Найперше, хочу привітати наших Захисників та Захисниць з прийдешнім святом. Перемоги, миру, міцного здоров’я та нехай кожен український воїн повернеться додому живим, – сказав Олександр Троханенко. – І звісно, хочеться, щоб уся зброя була представлена у музеях, а не застосовувалася в реальності».

Слід зазначити, що поштовий блок складають зображення важкого західного озброєння:

• бойовий танк Challenger 2 (Велика Британія);

• бойовий танк Leopard 2 (Німеччина);

• зенітно-ракетний комплекс Patriot (США);

• самохідна артилерійська установка CAESAR (Франція);

• бойова машина піхоти M2 Bradley (США).

12 гривень з продажу кожного блоку «Зброя Перемоги. Світ з Україною», або майже 2 мільйони гривень будуть спрямовані на придбання дронів для Сил безпеки й оборони України.
На Волині стартував продаж поштових марок «Зброя Перемоги. Світ з Україною»

Номінал кожної марки — F. До поштового блоку випущено конверт «Перший день», немаркований художній конверт, картку, презентаційну папку, сувенірну рамку та набір тематичних магнітів.

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Теги: Волинь, марки, погашення
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