На Волині стартував продаж поштових марок «Зброя Перемоги. Світ з Україною»





Про це



«До Дня захисників і захисниць України, який цього року відзначається 1 жовтня, Укрпошта випустила поштовий блок, – зазначив керівник Волинської дирекції акціонерного товариства «Укрпошта» Іван Люсак. – Нова марка – це подяка міжнародним партнерам, які підтримують нашу державу та всіляко допомагають, зокрема і зброєю, які наші Збройні сили використовують у боротьбі з російським окупантом».



Участь у погашенні взяли представники обласної влади, філателісти та журналісти. Спеціальні гості заходу – військові 100-ої окремої бригади ТрО, які захищають нашу державу на передовій.



«Найперше, хочу привітати наших Захисників та Захисниць з прийдешнім святом. Перемоги, миру, міцного здоров’я та нехай кожен український воїн повернеться додому живим, – сказав Олександр Троханенко. – І звісно, хочеться, щоб уся зброя була представлена у музеях, а не застосовувалася в реальності».



Слід зазначити, що поштовий блок складають зображення важкого західного озброєння:



• бойовий танк Challenger 2 (Велика Британія);



• бойовий танк Leopard 2 (Німеччина);



• зенітно-ракетний комплекс Patriot (США);



• самохідна артилерійська установка CAESAR (Франція);



• бойова машина піхоти M2 Bradley (США).



12 гривень з продажу кожного блоку «Зброя Перемоги. Світ з Україною», або майже 2 мільйони гривень будуть спрямовані на придбання дронів для Сил безпеки й оборони України.



Номінал кожної марки — F. До поштового блоку випущено конверт «Перший день», немаркований художній конверт, картку, презентаційну папку, сувенірну рамку та набір тематичних магнітів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 29 вересня 2023 року, в Луцьку відбулося спецпогашення марки «Зброя Перемоги. Світ з Україною». Новий поштовий випуск – благодійний, тому кожен, хто придбає його, автоматично стає учасником благодійного збору.Про це повідомили на сайті Волинської ОВА.«До Дня захисників і захисниць України, який цього року відзначається 1 жовтня, Укрпошта випустила поштовий блок, – зазначив керівник Волинської дирекції акціонерного товариства «Укрпошта». – Нова марка – це подяка міжнародним партнерам, які підтримують нашу державу та всіляко допомагають, зокрема і зброєю, які наші Збройні сили використовують у боротьбі з російським окупантом».Участь у погашенні взяли представники обласної влади, філателісти та журналісти. Спеціальні гості заходу – військові 100-ої окремої бригади ТрО, які захищають нашу державу на передовій.«Найперше, хочу привітати наших Захисників та Захисниць з прийдешнім святом. Перемоги, миру, міцного здоров’я та нехай кожен український воїн повернеться додому живим, – сказав Олександр Троханенко. – І звісно, хочеться, щоб уся зброя була представлена у музеях, а не застосовувалася в реальності».Слід зазначити, що поштовий блок складають зображення важкого західного озброєння:• бойовий танк Challenger 2 (Велика Британія);• бойовий танк Leopard 2 (Німеччина);• зенітно-ракетний комплекс Patriot (США);• самохідна артилерійська установка CAESAR (Франція);• бойова машина піхоти M2 Bradley (США).12 гривень з продажу кожного блоку «Зброя Перемоги. Світ з Україною», або майже 2 мільйони гривень будуть спрямовані на придбання дронів для Сил безпеки й оборони України.Номінал кожної марки — F. До поштового блоку випущено конверт «Перший день», немаркований художній конверт, картку, презентаційну папку, сувенірну рамку та набір тематичних магнітів.

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