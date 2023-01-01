Обирають переможця Нацвідбору на Дитяче Євробачення: як підтримати лучан
Сьогодні, 17:02
Перший етап голосування за переможця Національного відбору на Дитяче Євробачення-2023, у якому бере участь луцький гурт “3ʼbeauties”, вже розпочався.
Про це у фейсбуці повідомив луцький мер Ігор Поліщук.
Щоб підтримати луцький гурт “3ʼbeauties”, потрібно зайти на портал «Дія». На електронному сервісі послуги слід обрати категорію “Опитування” і проголосувати за №5.
Основний етап голосування відбудеться у неділю, 1 жовтня, о 18:00 за таким самим алгоритмом.
Луцький гурт “3ʼbeauties” визнано одним з найсильніших учасників конкурсу. У його складі: 13-річна Анна Ткач, 12-річна Владислава Волинець та 13-річна Олександра Коровицька. Наставником колективу є Інна Кириченко.
«Підтримаймо юних лучан у фіналі Національного відбору на Дитяче Євробачення - 2023!» - закликав Поліщук.
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Про це у фейсбуці повідомив луцький мер Ігор Поліщук.
Щоб підтримати луцький гурт “3ʼbeauties”, потрібно зайти на портал «Дія». На електронному сервісі послуги слід обрати категорію “Опитування” і проголосувати за №5.
Основний етап голосування відбудеться у неділю, 1 жовтня, о 18:00 за таким самим алгоритмом.
Луцький гурт “3ʼbeauties” визнано одним з найсильніших учасників конкурсу. У його складі: 13-річна Анна Ткач, 12-річна Владислава Волинець та 13-річна Олександра Коровицька. Наставником колективу є Інна Кириченко.
«Підтримаймо юних лучан у фіналі Національного відбору на Дитяче Євробачення - 2023!» - закликав Поліщук.
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