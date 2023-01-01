У Луцьку п`яний водій влаштував перегони з патрульними. ВІДЕО

У Луцьку п`яний водій влаштував перегони з патрульними. ВІДЕО
У Луцьку нетверезий водій влаштував перегони з патрульними.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Вчора ввечері, 28 вересня, поліцейські отримали повідомлення від небайдужих громадян. Ті розповідали, що стали очевидцями того, як водій автомобіля Volkswagen порушує ПДР. За словами заявників, керманич може бути напідпитку.

Невдовзі, близько 22:40, поліцейські помітили цей транспортний засіб на вулиці Об’їзній у селі Рованці та зупинили його. Водій відмовився називати патрульним своє ім’я, не пред’явив і документів на право керування, а після прохання патрульного заглушити двигун чоловік навпаки різко почав рух. Щоправда, від’їхати далеко втікачу не вдалося, незабаром його наздогнали та затримали.

Під час спілкування інспектори виявили в чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння, однак проходити освідування у встановленому законом порядку він відмовився. До слова, колись цей громадянин вже притягувався до відповідальності за нетверезе водіння.

На керманича склали протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) та ч. 1 ст. 122-2 (Невиконання вимог про зупинку) КУпАП, а також інші адмінматеріали згідно з вчиненими правопорушеннями.

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Теги: Луцьк, патрульні, водій, перегони
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