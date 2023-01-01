У Луцьку п`яний водій влаштував перегони з патрульними. ВІДЕО
Сьогодні, 17:13
У Луцьку нетверезий водій влаштував перегони з патрульними.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Вчора ввечері, 28 вересня, поліцейські отримали повідомлення від небайдужих громадян. Ті розповідали, що стали очевидцями того, як водій автомобіля Volkswagen порушує ПДР. За словами заявників, керманич може бути напідпитку.
Невдовзі, близько 22:40, поліцейські помітили цей транспортний засіб на вулиці Об’їзній у селі Рованці та зупинили його. Водій відмовився називати патрульним своє ім’я, не пред’явив і документів на право керування, а після прохання патрульного заглушити двигун чоловік навпаки різко почав рух. Щоправда, від’їхати далеко втікачу не вдалося, незабаром його наздогнали та затримали.
Під час спілкування інспектори виявили в чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння, однак проходити освідування у встановленому законом порядку він відмовився. До слова, колись цей громадянин вже притягувався до відповідальності за нетверезе водіння.
На керманича склали протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) та ч. 1 ст. 122-2 (Невиконання вимог про зупинку) КУпАП, а також інші адмінматеріали згідно з вчиненими правопорушеннями.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Вчора ввечері, 28 вересня, поліцейські отримали повідомлення від небайдужих громадян. Ті розповідали, що стали очевидцями того, як водій автомобіля Volkswagen порушує ПДР. За словами заявників, керманич може бути напідпитку.
Невдовзі, близько 22:40, поліцейські помітили цей транспортний засіб на вулиці Об’їзній у селі Рованці та зупинили його. Водій відмовився називати патрульним своє ім’я, не пред’явив і документів на право керування, а після прохання патрульного заглушити двигун чоловік навпаки різко почав рух. Щоправда, від’їхати далеко втікачу не вдалося, незабаром його наздогнали та затримали.
Під час спілкування інспектори виявили в чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння, однак проходити освідування у встановленому законом порядку він відмовився. До слова, колись цей громадянин вже притягувався до відповідальності за нетверезе водіння.
На керманича склали протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) та ч. 1 ст. 122-2 (Невиконання вимог про зупинку) КУпАП, а також інші адмінматеріали згідно з вчиненими правопорушеннями.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Путін підписав указ про призов до війська 130 тисяч росіян
Сьогодні, 17:30
Підтвердили загибель на «Азовсталі» волинянина Валерія Борсука
Сьогодні, 17:17
У Луцьку п`яний водій влаштував перегони з патрульними. ВІДЕО
Сьогодні, 17:13
Закуски до пива зі швидкою доставкою у Києві*
Сьогодні, 17:06
Медіа