Путін підписав указ про призов до війська 130 тисяч росіян
Сьогодні, 17:30
Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про осінній призов в армію 130 тисяч осіб.
Про це пише УНН з посиланням на російські ЗМІ.
Путін підписав указ про призов на військову службу з 1 жовтня і про звільнення в запас тих призовників, чий термін служби закінчився.
Згідно з документом, призвати планують 130 тисяч людей.
Повідомлялося, що на території російської федерації з 1 жовтня стартує осінній призов. Лише в окремих районах крайньої півночі призиватимуть з 1 листопада.
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Про це пише УНН з посиланням на російські ЗМІ.
Путін підписав указ про призов на військову службу з 1 жовтня і про звільнення в запас тих призовників, чий термін служби закінчився.
Згідно з документом, призвати планують 130 тисяч людей.
Повідомлялося, що на території російської федерації з 1 жовтня стартує осінній призов. Лише в окремих районах крайньої півночі призиватимуть з 1 листопада.
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