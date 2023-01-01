Путін підписав указ про призов до війська 130 тисяч росіян

Путін підписав указ про призов до війська 130 тисяч росіян
Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про осінній призов в армію 130 тисяч осіб.

Про це пише УНН з посиланням на російські ЗМІ.

Путін підписав указ про призов на військову службу з 1 жовтня і про звільнення в запас тих призовників, чий термін служби закінчився.

Згідно з документом, призвати планують 130 тисяч людей.

Повідомлялося, що на території російської федерації з 1 жовтня стартує осінній призов. Лише в окремих районах крайньої півночі призиватимуть з 1 листопада.

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Теги: Росія, Україна, війна
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