Путін підписав указ про призов до війська 130 тисяч росіян

Російський диктаторпідписав указ про осінній призов в армію 130 тисяч осіб.Про це пише УНН з посиланням на російські ЗМІ.Путін підписав указ про призов на військову службу з 1 жовтня і про звільнення в запас тих призовників, чий термін служби закінчився.Згідно з документом, призвати планують 130 тисяч людей.Повідомлялося, що на території російської федерації з 1 жовтня стартує осінній призов. Лише в окремих районах крайньої півночі призиватимуть з 1 листопада.