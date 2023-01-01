Українці у 9 разів більше читали про ПВК «Вагнер», ніж про композитора Вагнера
Сьогодні, 17:57
Від початку 2023 року статтю про ПВК "Вагнер" в українській "Вікіпедії" переглянули у девʼять разів більше, ніж про німецького композитора Ріхарда Вагнера.
Про це в повідомляє Суспільне Культура з посиланням на ГО "Вікімедіа Україна".
Зокрема, за даними вільної енциклопедії статтю про ПВК "Вагнер" переглянули 250 493 разів. Пік переглядів відбувся 24 червня, під час заколоту Євгена Пригожина — тоді її відвідали 64 339 разів.
Натомість статтю про німецького композитора Ріхарда Вагнера переглянули 27 547 разів, і це найбільша кількість переглядів за весь час існування статті з 2006 року. Пік переглядів статті теж відбувся 24 червня (1219 відвідувань).
Вільгельм-Ріхард Вагнер — німецький композитор, диригент, теоретик музики, представник "Веймарської школи". Він відомий насамперед завдяки своїм операм. Дослідники вважають, що Вагнер справив значний вплив на європейську культуру межі ХІХ і ХХ століть, особливо на модернізм.
Водночас Вагнер був антисемітом, про що свідчать його публічні висловлювання. Його творчість вплинула на німецький націонал-соціалізм, він навіть був улюбленим композитором Адольфа Гітлера. Після краху Третього Рейху це викликало значну "антивагнерівську" реакцію.
ПВК "Вагнер" або "група Вагнера" — російське збройне формування, яке було визнано міжнародною злочинною та терористичною організацією. Його створили у 2013 році для участі у збройних конфліктах без залучення російських військових.
Один із керівників організації, Дмитро Уткін, був прихильником естетики й ідеології Третього Рейху, захоплювався Гітлером і тому взяв позивний на честь свого улюбленого композитора.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це в повідомляє Суспільне Культура з посиланням на ГО "Вікімедіа Україна".
Зокрема, за даними вільної енциклопедії статтю про ПВК "Вагнер" переглянули 250 493 разів. Пік переглядів відбувся 24 червня, під час заколоту Євгена Пригожина — тоді її відвідали 64 339 разів.
Натомість статтю про німецького композитора Ріхарда Вагнера переглянули 27 547 разів, і це найбільша кількість переглядів за весь час існування статті з 2006 року. Пік переглядів статті теж відбувся 24 червня (1219 відвідувань).
Вільгельм-Ріхард Вагнер — німецький композитор, диригент, теоретик музики, представник "Веймарської школи". Він відомий насамперед завдяки своїм операм. Дослідники вважають, що Вагнер справив значний вплив на європейську культуру межі ХІХ і ХХ століть, особливо на модернізм.
Водночас Вагнер був антисемітом, про що свідчать його публічні висловлювання. Його творчість вплинула на німецький націонал-соціалізм, він навіть був улюбленим композитором Адольфа Гітлера. Після краху Третього Рейху це викликало значну "антивагнерівську" реакцію.
ПВК "Вагнер" або "група Вагнера" — російське збройне формування, яке було визнано міжнародною злочинною та терористичною організацією. Його створили у 2013 році для участі у збройних конфліктах без залучення російських військових.
Один із керівників організації, Дмитро Уткін, був прихильником естетики й ідеології Третього Рейху, захоплювався Гітлером і тому взяв позивний на честь свого улюбленого композитора.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Як сироватки впливають на шкіру обличчя*
Сьогодні, 18:31
У Луцьку відкрили виставку «Елегія війни»
Сьогодні, 18:18
Українці у 9 разів більше читали про ПВК «Вагнер», ніж про композитора Вагнера
Сьогодні, 17:57
Путін підписав указ про призов до війська 130 тисяч росіян
Сьогодні, 17:30
Підтвердили загибель на «Азовсталі» волинянина Валерія Борсука
Сьогодні, 17:17
Медіа