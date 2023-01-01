Українці у 9 разів більше читали про ПВК «Вагнер», ніж про композитора Вагнера

Українці у 9 разів більше читали про ПВК «Вагнер», ніж про композитора Вагнера
Від початку 2023 року статтю про ПВК "Вагнер" в українській "Вікіпедії" переглянули у девʼять разів більше, ніж про німецького композитора Ріхарда Вагнера.

Про це в повідомляє Суспільне Культура з посиланням на ГО "Вікімедіа Україна".

Зокрема, за даними вільної енциклопедії статтю про ПВК "Вагнер" переглянули 250 493 разів. Пік переглядів відбувся 24 червня, під час заколоту Євгена Пригожина — тоді її відвідали 64 339 разів.

Натомість статтю про німецького композитора Ріхарда Вагнера переглянули 27 547 разів, і це найбільша кількість переглядів за весь час існування статті з 2006‎ року. Пік переглядів статті теж відбувся 24 червня (1219 відвідувань).

Вільгельм-Ріхард Вагнер — німецький композитор, диригент, теоретик музики, представник "Веймарської школи". Він відомий насамперед завдяки своїм операм. Дослідники вважають, що Вагнер справив значний вплив на європейську культуру межі ХІХ і ХХ століть, особливо на модернізм.

Водночас Вагнер був антисемітом, про що свідчать його публічні висловлювання. Його творчість вплинула на німецький націонал-соціалізм, він навіть був улюбленим композитором Адольфа Гітлера. Після краху Третього Рейху це викликало значну "антивагнерівську" реакцію.

ПВК "Вагнер" або "група Вагнера" — російське збройне формування, яке було визнано міжнародною злочинною та терористичною організацією. Його створили у 2013 році для участі у збройних конфліктах без залучення російських військових.

Один із керівників організації, Дмитро Уткін, був прихильником естетики й ідеології Третього Рейху, захоплювався Гітлером і тому взяв позивний на честь свого улюбленого композитора.


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Теги: вікіпедія, Вагнер
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