Українці у 9 разів більше читали про ПВК «Вагнер», ніж про композитора Вагнера

Ріхарда Вагнера.



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Зокрема, за даними вільної енциклопедії статтю про ПВК "Вагнер" переглянули 250 493 разів. Пік переглядів відбувся 24 червня, під час заколоту Євгена Пригожина — тоді її відвідали 64 339 разів.



Натомість статтю про німецького композитора Ріхарда Вагнера переглянули 27 547 разів, і це найбільша кількість переглядів за весь час існування статті з 2006‎ року. Пік переглядів статті теж відбувся 24 червня (1219 відвідувань).



Вільгельм-Ріхард Вагнер — німецький композитор, диригент, теоретик музики, представник "Веймарської школи". Він відомий насамперед завдяки своїм операм. Дослідники вважають, що Вагнер справив значний вплив на європейську культуру межі ХІХ і ХХ століть, особливо на модернізм.



Водночас Вагнер був антисемітом, про що свідчать його публічні висловлювання. Його творчість вплинула на німецький націонал-соціалізм, він навіть був улюбленим композитором Адольфа Гітлера. Після краху Третього Рейху це викликало значну "антивагнерівську" реакцію.



ПВК "Вагнер" або "група Вагнера" — російське збройне формування, яке було визнано міжнародною злочинною та терористичною організацією. Його створили у 2013 році для участі у збройних конфліктах без залучення російських військових.



Один із керівників організації, Дмитро Уткін, був прихильником естетики й ідеології Третього Рейху, захоплювався Гітлером і тому взяв позивний на честь свого улюбленого композитора.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку 2023 року статтю про ПВК "Вагнер" в українській "Вікіпедії" переглянули у девʼять разів більше, ніж про німецького композитораПро це в повідомляє Суспільне Культура з посиланням на ГО "Вікімедіа Україна".Зокрема, за даними вільної енциклопедії статтю про ПВК "Вагнер" переглянули 250 493 разів. Пік переглядів відбувся 24 червня, під час заколоту— тоді її відвідали 64 339 разів.Натомість статтю про німецького композитора Ріхарда Вагнера переглянули 27 547 разів, і це найбільша кількість переглядів за весь час існування статті з 2006‎ року. Пік переглядів статті теж відбувся 24 червня (1219 відвідувань).Вільгельм-Ріхард Вагнер — німецький композитор, диригент, теоретик музики, представник "Веймарської школи". Він відомий насамперед завдяки своїм операм. Дослідники вважають, що Вагнер справив значний вплив на європейську культуру межі ХІХ і ХХ століть, особливо на модернізм.Водночас Вагнер був антисемітом, про що свідчать його публічні висловлювання. Його творчість вплинула на німецький націонал-соціалізм, він навіть був улюбленим композитором Адольфа Гітлера. Після краху Третього Рейху це викликало значну "антивагнерівську" реакцію.ПВК "Вагнер" або "група Вагнера" — російське збройне формування, яке було визнано міжнародною злочинною та терористичною організацією. Його створили у 2013 році для участі у збройних конфліктах без залучення російських військових.Один із керівників організації,, був прихильником естетики й ідеології Третього Рейху, захоплювався Гітлером і тому взяв позивний на честь свого улюбленого композитора.

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