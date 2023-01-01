Підтвердили загибель на «Азовсталі» волинянина Валерія Борсука

Підтвердили загибель на «Азовсталі» волинянина Валерія Борсука
Трагічна звістка надійшла у Володимирську громаду на Волині: підтвердили загибель полковника Валерія Борсука.

Про це у фейсбуці повідомив мер Володимира Ігор Пальонка.

Життя колишнього мешканця Володимира Валерія Валерійовича Борсука, 1982 року народження, обірвалось іще 9 квітня минулого року в окупованому Маріуполі, в одному з секторів «Азовсталі».

Валерій Борсук закінчив ЗОШ №3 у 1999 році, проходив службу в Маріупольському прикордонному загоні. До останнього свого подиху полковник був вірний військовій присязі.
Підтвердили загибель на «Азовсталі» волинянина Валерія Борсука

Поховають загиблого Героя 1 жовтня у місті Могилів-Подільський.

«Щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна. Вічна пам’ять та шана Герою!» - зазначив Пальонка.

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Теги: загиблі, війна
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