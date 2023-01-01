Підтвердили загибель на «Азовсталі» волинянина Валерія Борсука
Сьогодні, 17:17
Трагічна звістка надійшла у Володимирську громаду на Волині: підтвердили загибель полковника Валерія Борсука.
Про це у фейсбуці повідомив мер Володимира Ігор Пальонка.
Життя колишнього мешканця Володимира Валерія Валерійовича Борсука, 1982 року народження, обірвалось іще 9 квітня минулого року в окупованому Маріуполі, в одному з секторів «Азовсталі».
Валерій Борсук закінчив ЗОШ №3 у 1999 році, проходив службу в Маріупольському прикордонному загоні. До останнього свого подиху полковник був вірний військовій присязі.
Поховають загиблого Героя 1 жовтня у місті Могилів-Подільський.
«Щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна. Вічна пам’ять та шана Герою!» - зазначив Пальонка.
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Про це у фейсбуці повідомив мер Володимира Ігор Пальонка.
Життя колишнього мешканця Володимира Валерія Валерійовича Борсука, 1982 року народження, обірвалось іще 9 квітня минулого року в окупованому Маріуполі, в одному з секторів «Азовсталі».
Валерій Борсук закінчив ЗОШ №3 у 1999 році, проходив службу в Маріупольському прикордонному загоні. До останнього свого подиху полковник був вірний військовій присязі.
Поховають загиблого Героя 1 жовтня у місті Могилів-Подільський.
«Щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна. Вічна пам’ять та шана Герою!» - зазначив Пальонка.
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