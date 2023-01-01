Підтвердили загибель на «Азовсталі» волинянина Валерія Борсука

Трагічна звістка надійшла у Володимирську громаду на Волині: підтвердили загибель полковникаПро це у фейсбуці повідомив мер ВолодимираЖиття колишнього мешканця Володимира Валерія Валерійовича Борсука, 1982 року народження, обірвалось іще 9 квітня минулого року в окупованому Маріуполі, в одному з секторів «Азовсталі».Валерій Борсук закінчив ЗОШ №3 у 1999 році, проходив службу в Маріупольському прикордонному загоні. До останнього свого подиху полковник був вірний військовій присязі.Поховають загиблого Героя 1 жовтня у місті Могилів-Подільський.«Щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна. Вічна пам’ять та шана Герою!» - зазначив Пальонка.