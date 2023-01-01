У Луцьку відкрили виставку «Елегія війни»





Експозиція містить роботи одинадцяти молодих художників віком 16-17 років. На картинах вони виразили власні почуття, емоції та внутрішні хвилювання під час війни: біль, страх, сум, надію та віру в мирне майбутнє, пише Інформаційне агентство



Як зазначили організатори проєкту, виставка слугує рефлексією емоцій і почуттів учнів шостого класу Луцької художньої школи стосовно реальності війни. Вони візуалізуються через абстрактні елементи та химерні й незрозумілі форми з допомогою простого олівця. Доповнюють виставку начерки людей у виконанні учнів третього-четвертого класів.



Відкрила виставку директорка Художнього музею Зоя Навроцька. Вона наголосила: твори талановитої молоді немов вдихнули в установу свіже повітря й водночас доповнили масштабний музейний проєкт «Українське мистецтво другої половини ХХ – початку ХХІ століття».



«Ці твори достойні бути в музеї. Їх об’єднують одна тема та одне технічне стилістичне вирішення. Ці твори сучасні, активні, небанальні, без сентиментальності, але дуже проникливі. Вони про те, що зараз для нас є сокровенним. І про драму, і про щемливі почуття. Це справді журлива пісня про наш час – елегія. Такі твори, створені під час війни, швидко по закінченню війни стануть артефактами. Вони знайдуть своє місце на сторінках історії мистецтва, бо створені в момент живих переживань», – наголосила Зоя Навроцька.



На початку червня цього року графічні роботи учнів художньої школи презентували в артгалереї «Луцьк», пригадала директорка департаменту культури Луцької міської ради Тетяна Гнатів.



«Виставка отримала багато схвальних відгуків. Я страшенно тішуся, що це роботи талановитих вихованців нашої художньої школи. А від сьогодні виставка демонструється в Художньому музеї, – сказала Тетяна Гнатів. – Днями я повернулася з Кракова, куди ми возили виставку робіт учнів Луцької художньої школи. Ці твори прикрасять приміщення та кабінети Офісів Ради Європи».



Виконувачка обов’язків директора Луцької художньої школи Віра Конська звернула увагу, що виражальна мова представлених полотен обмежена. Її обрали невипадково, адже завдяки графічному формату художнику легше сконцентруватися та передати власну енергію.



«Роботи заповнили своєю енергетикою цей зал Художнього музею. Це вже їхнє місце. Вони зазвучали та розповсюдили емоції, які крізь папір, за допомогою олівця передавали дівчата і хлопці, – прокоментувала Віра Конська. – Ніби це енергія негативу, зла, агресії, але вони трансформували її через власні чисті дитячі серця, і в них вийшла ось така війна».



Лучан і гостей міста запрошують оглянути виставку «Елегія війни» в Художньому музеї міста Луцька та відчути силу переживань талановитої молоді.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Художньому музеї в Луцьку сьогодні, 29 вересня, відкрили виставку графічних робіт міської художньої школи «Елегія війни».Експозиція містить роботи одинадцяти молодих художників віком 16-17 років. На картинах вони виразили власні почуття, емоції та внутрішні хвилювання під час війни: біль, страх, сум, надію та віру в мирне майбутнє, пише Інформаційне агентство Волинські новини Як зазначили організатори проєкту, виставка слугує рефлексією емоцій і почуттів учнів шостого класу Луцької художньої школи стосовно реальності війни. Вони візуалізуються через абстрактні елементи та химерні й незрозумілі форми з допомогою простого олівця. Доповнюють виставку начерки людей у виконанні учнів третього-четвертого класів.Відкрила виставку директорка Художнього музею. Вона наголосила: твори талановитої молоді немов вдихнули в установу свіже повітря й водночас доповнили масштабний музейний проєкт «Українське мистецтво другої половини ХХ – початку ХХІ століття».«Ці твори достойні бути в музеї. Їх об’єднують одна тема та одне технічне стилістичне вирішення. Ці твори сучасні, активні, небанальні, без сентиментальності, але дуже проникливі. Вони про те, що зараз для нас є сокровенним. І про драму, і про щемливі почуття. Це справді журлива пісня про наш час – елегія. Такі твори, створені під час війни, швидко по закінченню війни стануть артефактами. Вони знайдуть своє місце на сторінках історії мистецтва, бо створені в момент живих переживань», – наголосила Зоя Навроцька.На початку червня цього року графічні роботи учнів художньої школи презентували в артгалереї «Луцьк», пригадала директорка департаменту культури Луцької міської ради«Виставка отримала багато схвальних відгуків. Я страшенно тішуся, що це роботи талановитих вихованців нашої художньої школи. А від сьогодні виставка демонструється в Художньому музеї, – сказала Тетяна Гнатів. – Днями я повернулася з Кракова, куди ми возили виставку робіт учнів Луцької художньої школи. Ці твори прикрасять приміщення та кабінети Офісів Ради Європи».Виконувачка обов’язків директора Луцької художньої школизвернула увагу, що виражальна мова представлених полотен обмежена. Її обрали невипадково, адже завдяки графічному формату художнику легше сконцентруватися та передати власну енергію.«Роботи заповнили своєю енергетикою цей зал Художнього музею. Це вже їхнє місце. Вони зазвучали та розповсюдили емоції, які крізь папір, за допомогою олівця передавали дівчата і хлопці, – прокоментувала Віра Конська. – Ніби це енергія негативу, зла, агресії, але вони трансформували її через власні чисті дитячі серця, і в них вийшла ось така війна».Лучан і гостей міста запрошують оглянути виставку «Елегія війни» в Художньому музеї міста Луцька та відчути силу переживань талановитої молоді.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію