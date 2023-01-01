Підготовка до Дитячого Євробачення: лучанки щодня репетирують по кілька годин

Анна Ткач, Олександра Коровицька та Владислава Волинець готуються до фіналу Національного відбору на "Дитяче Євробачення-2023", який відбудеться 1 жовтня.



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"Активно працюємо над піснею, співаємо щодня, по декілька годин", — розповіли лучанки.



У фіналі гурт 3ʼbeauties" виконає пісню "Power of Love", яку написала музична продюсерка Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2023 Світлана Тарабарова. "Нам ця після дуже сподобалася. Вона про світлу сторону, яка завжди переможе зло", — сказали дівчата.



Співачки кажуть: сподіваються на перемогу у Нацвідборі і мають для публіки конкурсу чіткий меседж: "Ми будемо усім говорити, що наша країна незламна, сильна і вільна. Хочемо, щоб нашу пісню почула Європа".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учасниці луцького гурту "3ʼbeauties"таНаціонального відбору на "Дитяче Євробачення-2023", який відбудеться 1 жовтня.Про це повідомляє Суспільне "Активно працюємо над піснею, співаємо щодня, по декілька годин", — розповіли лучанки.У фіналі гурт 3ʼbeauties""Power of Love", яку написала музична продюсерка Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2023. "Нам ця після дуже сподобалася. Вона про світлу сторону, яка завжди переможе зло", — сказали дівчата.Співачки кажуть: сподіваються на перемогу у Нацвідборі і мають для публіки конкурсу чіткий меседж: "Ми будемо усім говорити, що наша країна незламна, сильна і вільна. Хочемо, щоб нашу пісню почула Європа".

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