Компанія Automira запрошує до співпраці - оптовим покупцям індивідуальні знижки*

Automira розвиває новий сегмент у роботі із замовниками «Business to business», пропонуючи їм спеціальні знижки та індивідуальні умови співпраці.



Асортимент товару на складах компанії перевищує 10 тисяч найменувань: це здебільшого нові автозапчастини кузовного профілю (крила, капоти, бампери, компоненти дверей), електрообладнання, рульове управління, паливна система, деталі двигуна, оптика, ліхтарі тощо.



Нагадаємо, що







«Для нас найголовніше – створити максимально комфортну співпрацю для усіх клієнтів – і роздрібних, і оптових. Тому зараз активно розвиваємось у сегменті оптових продажів, відтак гарантуємо прозорі та офіційні продажі для свідомого бізнесу. Наша беззаперечна перевага – офіційна реалізація всього асортименту у будь-якій зручній для клієнтів формі оплати, у тому числі безготівковий розрахунок. У першу чергу нас цікавить не заробіток, а чудова репутація та клієнтоорієнтований сервіс, побудований на позитивних відгуках», – розповіла менеджерка з оптових продажів компанії Automira Анастасія Решетило.







Тож для своїх клієнтів Automira розробила зручний функціонал B2B –



«Запчастини можна підібрати за маркою та моделлю авто. Клієнт самостійно створює та відвантажує замовлення, що дуже економить час», - зауважила менеджерка.



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Серед переваг такої співпраці - відтермінування оплати до 14 днів та безкоштовна доставка. У Луцьку автозапчастини доставляються щоденно для постійних клієнтів. Для замовників із Рівненської області – щоп’ятниці, із Львівщини – щотижня, по вівторках. Також відправка замовлень здійснюється через перевізників «Нова Пошта» та «Делівері».



Для співпраці телефонуйте:

+380 97 265 58 52,

+380 50 526 14 56

(менеджер оптових продажів Анастасія)



або лишайте



Адреса:

Волинська обл., Луцький р-н,

с.Підгайці, вул. Промислова, 4.



Графік роботи:

понеділок–п’ятниця з 9:00 до 18:00,

субота 9:00–15:00,

неділя – вихідний.



Automira є в





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Компаніярозвиває новий сегмент у роботі із замовниками «Business to business», пропонуючи їм спеціальні знижки та індивідуальні умови співпраці.Асортимент товару на складах компанії перевищує 10 тисяч найменувань: це здебільшого нові автозапчастини кузовного профілю (крила, капоти, бампери, компоненти дверей), електрообладнання, рульове управління, паливна система, деталі двигуна, оптика, ліхтарі тощо.Нагадаємо, що компанія Automira є офіційним постачальником таких відомих брендів як POLCAR, EUROBUMP, DE-GA, NTY, ALKAR, VIEW MAX, DEPO, MARS TECH, TYC та інші.«Для нас найголовніше – створити максимально комфортну співпрацю для усіх клієнтів – і роздрібних, і оптових. Тому зараз активно розвиваємось у сегменті оптових продажів, відтак гарантуємо прозорі та офіційні продажі для свідомого бізнесу. Наша беззаперечна перевага – офіційна реалізація всього асортименту у будь-якій зручній для клієнтів формі оплати, у тому числі безготівковий розрахунок. У першу чергу нас цікавить не заробіток, а чудова репутація та клієнтоорієнтований сервіс, побудований на позитивних відгуках», – розповіла менеджерка з оптових продажів компанії AutomiraТож для своїх клієнтів Automira розробила зручний функціонал B2B – особистий кабінет , після реєстрації в якому покупець отримує доступ до товарів з індивідуальною знижкою.«Запчастини можна підібрати за маркою та моделлю авто. Клієнт самостійно створює та відвантажує замовлення, що дуже економить час», - зауважила менеджерка.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «Раніше нас знали як шрот у Підгайцях»: директор Automira – про розвиток компанії Серед переваг такої співпраці - відтермінування оплати до 14 днів та безкоштовна доставка. У Луцьку автозапчастини доставляються щоденно для постійних клієнтів. Для замовників із Рівненської області – щоп’ятниці, із Львівщини – щотижня, по вівторках. Також відправка замовлень здійснюється через перевізників «Нова Пошта» та «Делівері».Для співпраці телефонуйте:(менеджер оптових продажів Анастасія)або лишайте заявку на співпрацю на сайтіВолинська обл., Луцький р-н,с.Підгайці, вул. Промислова, 4.понеділок–п’ятниця з 9:00 до 18:00,субота 9:00–15:00,неділя – вихідний.Automira є в Instagram

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