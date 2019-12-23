Компанія Automira запрошує до співпраці - оптовим покупцям індивідуальні знижки*

Компанія Automira запрошує до співпраці - оптовим покупцям індивідуальні знижки*
Компанія Automira розвиває новий сегмент у роботі із замовниками «Business to business», пропонуючи їм спеціальні знижки та індивідуальні умови співпраці.

Асортимент товару на складах компанії перевищує 10 тисяч найменувань: це здебільшого нові автозапчастини кузовного профілю (крила, капоти, бампери, компоненти дверей), електрообладнання, рульове управління, паливна система, деталі двигуна, оптика, ліхтарі тощо.

Нагадаємо, що компанія Automira є офіційним постачальником таких відомих брендів як POLCAR, EUROBUMP, DE-GA, NTY, ALKAR, VIEW MAX, DEPO, MARS TECH, TYC та інші.

Компанія Automira запрошує до співпраці - оптовим покупцям індивідуальні знижки*


«Для нас найголовніше – створити максимально комфортну співпрацю для усіх клієнтів – і роздрібних, і оптових. Тому зараз активно розвиваємось у сегменті оптових продажів, відтак гарантуємо прозорі та офіційні продажі для свідомого бізнесу. Наша беззаперечна перевага – офіційна реалізація всього асортименту у будь-якій зручній для клієнтів формі оплати, у тому числі безготівковий розрахунок. У першу чергу нас цікавить не заробіток, а чудова репутація та клієнтоорієнтований сервіс, побудований на позитивних відгуках», – розповіла менеджерка з оптових продажів компанії Automira Анастасія Решетило.



Тож для своїх клієнтів Automira розробила зручний функціонал B2B – особистий кабінет, після реєстрації в якому покупець отримує доступ до товарів з індивідуальною знижкою.

«Запчастини можна підібрати за маркою та моделлю авто. Клієнт самостійно створює та відвантажує замовлення, що дуже економить час», - зауважила менеджерка.

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Серед переваг такої співпраці - відтермінування оплати до 14 днів та безкоштовна доставка. У Луцьку автозапчастини доставляються щоденно для постійних клієнтів. Для замовників із Рівненської області – щоп’ятниці, із Львівщини – щотижня, по вівторках. Також відправка замовлень здійснюється через перевізників «Нова Пошта» та «Делівері».

Для співпраці телефонуйте:
+380 97 265 58 52,
+380 50 526 14 56
(менеджер оптових продажів Анастасія)

або лишайте заявку на співпрацю на сайті

Адреса:
Волинська обл., Луцький р-н,
с.Підгайці, вул. Промислова, 4.

Графік роботи:
понеділок–п’ятниця з 9:00 до 18:00,
субота 9:00–15:00,
неділя – вихідний.

Automira є в Instagram.


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Теги: автозапчастини, авто, запчастини, Automira
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