Підтримка України: НАТО законтрактувало боєприпаси на мільярди євро

Підтримка України: НАТО законтрактувало боєприпаси на мільярди євро
НАТО закупить боєприпаси на 2,4 мільярда євро – відповідні рамкові контракти вже підписано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

"НАТО вже багато років проводить спільні закупівлі. Сьогодні я можу підтвердити, що НАТО має рамкові контракти на основні боєприпаси на суму 2,4 мільярда євро, включаючи тверді замовлення на 1 мільярд євро. Це охоплює такі можливості, як 155-мм артилерія, протитанкові керовані ракети та боєприпаси для основних бойових танків", - розповів Столтенберг.

За його словами, це допоможе членам Альянсу поповнити свої запаси, тоді як вони продовжують підтримувати Україну. Він також привітав заяву про те, що Україна та Сполучені Штати планують спільно виробляти системи озброєнь, зокрема протиповітряної оборони.

Генсек НАТО також зазначив, що з моменту вторгнення РФ Україні було виділено майже 100 млрд євро, половина з яких надійшла від США, а інша - від європейських країн-членів та Канади.

Окрім того, Столтенберг провів із Зеленським "важливу розмову щодо наступних кроків для підтримки НАТО".

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Теги: війна, ЗСУ
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