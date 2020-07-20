До Луцька на гастролі приїде Рівненський драмтеатр з виставою «ЗЕРНОСХОВИЩЕ»
Сьогодні, 15:51
11 жовтня о 18:00 на поціновувачів театрального мистецтва чекає зустріч із акторами Рівненського обласного академічного музично-драматичного театру, які покажуть найкращу виставу 2022 року за версією «Української правди».
Про це повідомили у Волинському академічному облмуздрамтеатрі ім. Тараса Шевченка.
"Вистава в науку обдуреному населенню «ЗЕРНОСХОВИЩЕ» - видовищна постановка, яка отримала схвальні відгуки, ще навіть не з’явившись. Ця історія торкається трагедії Голодомору в Україні 1932-1933 років у свіжому, сучасному прочитанні за п’єсою Наталки Ворожбит.
Меседж режисера зчитується одразу – Голодомор не скінчився. Глядач бачить потужну, болючу, але попри все це – яскраву історію, з якої хочеться винести найголовніше: це про нашу з вами свободу, яку століттями намагаються забрати. Свобода, за яку були готові вмирати, а тепер виборюємо її в бою", - йдеться у повідомленні.
Можливе бронювання квитків за телефонами (0332)725460 та (0332)725303.
Квитки на виставу можна придбати у касі, в адміністраторів, а також на театральному сайті.
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Про це повідомили у Волинському академічному облмуздрамтеатрі ім. Тараса Шевченка.
"Вистава в науку обдуреному населенню «ЗЕРНОСХОВИЩЕ» - видовищна постановка, яка отримала схвальні відгуки, ще навіть не з’явившись. Ця історія торкається трагедії Голодомору в Україні 1932-1933 років у свіжому, сучасному прочитанні за п’єсою Наталки Ворожбит.
Меседж режисера зчитується одразу – Голодомор не скінчився. Глядач бачить потужну, болючу, але попри все це – яскраву історію, з якої хочеться винести найголовніше: це про нашу з вами свободу, яку століттями намагаються забрати. Свобода, за яку були готові вмирати, а тепер виборюємо її в бою", - йдеться у повідомленні.
Можливе бронювання квитків за телефонами (0332)725460 та (0332)725303.
Квитки на виставу можна придбати у касі, в адміністраторів, а також на театральному сайті.
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