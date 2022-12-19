У Луцьку скасували частину рейсів тролейбуса до кладовища: чому

У Луцьку скасували частину рейсів тролейбуса до кладовища: чому
Із 1 жовтня у Луцьку буде скасовано останні рейси тролейбуса до села Гаразджа, де розташоване міське кладовище.

Про це повідомляє Луцька міськрада.

У мерії звернули увагу жителі громади на внесення змін у тролейбусний маршрут №3.

«У зв'язку з закінченням літнього періоду з 1 жовтня 2023 року буде скасовано останні рейси маршруту № 3 «Лісництво — Гаразджа» - о 19:07 з лісництва та о 20:09 з с. Гаразджа», - йдеться у повідомленні.

Тролейбус цього маршруту о 19:07 з лісництва буде рухатися в депо.


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Теги: тролейбус, Луцьк
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