У Луцьку скасували частину рейсів тролейбуса до кладовища: чому

Із 1 жовтня у Луцьку буде скасовано останні рейси тролейбуса до села Гаразджа, де розташоване міське кладовище.Про це повідомляє Луцька міськрада.У мерії звернули увагу жителі громади на внесення змін у тролейбусний маршрут №3.«У зв'язку з закінченням літнього періоду з 1 жовтня 2023 року буде скасовано останні рейси маршруту № 3 «Лісництво — Гаразджа» - о 19:07 з лісництва та о 20:09 з с. Гаразджа», - йдеться у повідомленні.Тролейбус цього маршруту о 19:07 з лісництва буде рухатися в депо.