Зупинилося серце актора, який зіграв Дамблдора
Сьогодні, 15:38
У віці 82 років з життя пішов відомий актор сер Майкл Гембон. Він помер у лікарні від пневмонії.
Поруч з ним у цей момент були дружина та син, пише Заборона з посиланням на Mirror.
Кар’єра британського актора ірландського походження охопила майже п’ять десятиліть. Він є лауреатом чотирьох престижних премій BAFTA та двох нагород RTS і Olivier.
Чи не найбільше він запам’ятався роллю професора Альбуса Дамблдора в кінофраншизі Гаррі Поттер — актор замінив Річарда Гарріса у другій частині після його смерті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Поруч з ним у цей момент були дружина та син, пише Заборона з посиланням на Mirror.
Кар’єра британського актора ірландського походження охопила майже п’ять десятиліть. Він є лауреатом чотирьох престижних премій BAFTA та двох нагород RTS і Olivier.
Чи не найбільше він запам’ятався роллю професора Альбуса Дамблдора в кінофраншизі Гаррі Поттер — актор замінив Річарда Гарріса у другій частині після його смерті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Зупинилося серце актора, який зіграв Дамблдора
Сьогодні, 15:38
Медіа