Зупинилося серце актора, який зіграв Дамблдора

Майкл Гембон. Він помер у лікарні від пневмонії.



Поруч з ним у цей момент були дружина та син, пише



Кар’єра британського актора ірландського походження охопила майже п’ять десятиліть. Він є лауреатом чотирьох престижних премій BAFTA та двох нагород RTS і Olivier.



Чи не найбільше він запам’ятався роллю професора Альбуса Дамблдора в кінофраншизі Гаррі Поттер — актор замінив Річарда Гарріса у другій частині після його смерті.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У віці 82 років з життя пішов відомий актор сер. Він помер у лікарні від пневмонії.Поруч з ним у цей момент були дружина та син, пише Заборона з посиланням на Mirror.Кар’єра британського актора ірландського походження охопила майже п’ять десятиліть. Він є лауреатом чотирьох престижних премій BAFTA та двох нагород RTS і Olivier.Чи не найбільше він запам’ятався роллю професорав кінофраншизі Гаррі Поттер — актор заміниву другій частині після його смерті.

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