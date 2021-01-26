Зупинилося серце актора, який зіграв Дамблдора

Зупинилося серце актора, який зіграв Дамблдора
У віці 82 років з життя пішов відомий актор сер Майкл Гембон. Він помер у лікарні від пневмонії.

Поруч з ним у цей момент були дружина та син, пише Заборона з посиланням на Mirror.

Кар’єра британського актора ірландського походження охопила майже п’ять десятиліть. Він є лауреатом чотирьох престижних премій BAFTA та двох нагород RTS і Olivier.

Чи не найбільше він запам’ятався роллю професора Альбуса Дамблдора в кінофраншизі Гаррі Поттер — актор замінив Річарда Гарріса у другій частині після його смерті.



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Теги: смерть, кіно
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