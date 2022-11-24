Більше половини котелень Ковеля можуть працювати на твердому паливі

Наразі в Ковелі вже понад половину котелень забезпечили твердопаливними котлами.Про це повідомляє пресслужба Ковельської міськради.Міський головаразом з першим заступникомперевірили, як іде підготовка до опалювального сезону.Директор ПТМ «Ковельтепло»презентував керівникам міста систему диспетчеризації, на яку були виділені кошти з бюджету громади. На сьогодні до неї приєднано поки 11 котелень. Це забезпечує контроль та моніторинг показників об’єктів теплопостачання. Автоматичні датчики встановлюються на точки контролю та зчитують дані в реальному часі. Отримана інформація передається на сервер у режимі онлайн.Крім того, теплові лічильники, які стоять у будинках, теж мають підключити до єдиної системи контролю, аби бачити споживання теплоносія в реальному в часі.Цього року за кошти бюджету громади встановили ще п’ять твердопаливних котлів, три – потужністю 1250 кВт, два – 1 МВт. На сьогодні у Ковелі з 21 котельні 12 можуть можуть працювати як на твердому паливі, так і на газі.«Якщо так трапиться, що не буде взимку газу, ми зможемо забезпечити усіх теплом і зберегти систему опалення», – наголосив Володимир Бойко.На одній із законсервованих котелень мають облаштувати когенераційну установку потужністю 500 кВт. Вона зможе забезпечити усі котельні у центрі міста електроенергією. У подальшому там хочуть встановити також два твердопаливні котли.Завдяки підтримці міста усі котельні забезпечені генераторами. Подбали на підприємстві, аби на об’єктах були артезіанські свердловини.