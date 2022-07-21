В урочищі, де на Волині зродилася УПА, започаткували незвичну традицію

В урочищі «Вовчак» на Волині, де була перша база УПА, започаткували традицію розміщення експозицій учнівських робіт на тему козацької та патріотичної тематики.Про це у фейсбуці повідомляє Володимирська міськрада.Гості Вовчака матимуть можливість ознайомитися з поглядом на історію краю очима молодого покоління та оцінити їхні варіанти зображення історичних подій різноманітними засобами образотворчого мистецтва, а в першу чергу кольором і тоном.«Говорити про патріотичне виховання підростаючого покоління – одне, щось робити в цьому напрямку – інше. Вовчак- колиска УПА на Волині. Урочище розташоване за 32 км від княжого Володимира. Тут формувалися перші загони Повстанської армії, тут проходили вишкіл її перші командири. Десятки років справжня історія України замовчувалася, а на слово “Вовчак” було накладено величезне табу. Упродовж останніх п’яти-семи років історико-культурний комплекс завдяки Українським патріотам, ентузіастам і волонтерам розбудовувався і збагачувався експонатами. Нині, щорічно, в День Покрови Пресвятої Богородиці та інші знаменні для Української Державності дати в урочищі проходять урочисті дійства, святкування, екскурсії»,- розповідає вчитель художньої школиНа світлинах діти зобразили один день із життя урочища “Вовчак”. Цього дня програма охоплювала монтаж виставки юних художників, екскурсії, частування кулешем, заготівлю дров та інші передсвяткові клопоти працівників заповідника. Окремо гості дякують представникам урочищатаза гостинність та надану можливість поринути в часи визвольного руху.«Багаті й різноманітні можливості живопису і графіки, гадаю, мають можливість тонко передати трагізм нашої історії і розуміння її непростих історичних моментів. Пам’ять про подвиг тих, хто здобував Незалежність, воюючи з комуністами і фашистами, має жити вічно в наших серцях і передаватися з покоління в покоління!» – додав Мацюк.