Зниклого 76-річного лучанина знайшли неподалік від дому

Зниклого 76-річного лучанина знайшли неподалік від дому
76-річного лучанина Миколу Цимбалюка, місце розташування якого встановлювала поліція, знайшли.

Про це повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.

Як відомо, чоловік вийшов з дому 27 вересня о 04:50 та не повернувся. Проживає він на 40-му мікрорайоні Луцька.

Знайшли дідуся небайдужі лучани неподалік від дому – на проспекті Соборності. Його життю та здоров'ю нічого не загрожує.

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