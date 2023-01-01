Зниклого 76-річного лучанина знайшли неподалік від дому





Про це повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.



Як відомо, чоловік вийшов з дому 27 вересня о 04:50 та не повернувся. Проживає він на 40-му мікрорайоні Луцька.



Знайшли дідуся небайдужі лучани неподалік від дому – на проспекті Соборності. Його життю та здоров'ю нічого не загрожує.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 76-річного лучанина Миколу Цимбалюка, місце розташування якого встановлювала поліція , знайшли.Про це повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.Як відомо, чоловік вийшов з дому 27 вересня о 04:50 та не повернувся. Проживає він на 40-му мікрорайоні Луцька.Знайшли дідуся небайдужі лучани неподалік від дому – на проспекті Соборності. Його життю та здоров'ю нічого не загрожує.

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