У Луцьку поліцейські просять допомогти розшукати зниклого чоловіка
Сьогодні, 14:15
Працівники поліції встановлюють місцезнаходження 76-річного лучанина – Миколи Цимбалюка.
Про це повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.
Цимбалюк Микола Іванович, 06 травня 1947 року народження, житель Луцька, вчора, 27 вересня, о 04:50 пішов з місця проживання та не повернувся. Де перебуває зараз – невідомо. Чоловік проживає в районі 40-го мікрорайону Луцька.
Прикмети: 76 років, зріст 175 см, худощавої тілобудови, волосся коротке.
Був одягнений: чорні джинси, синя сорочка, сіра кофта на замку, на голові кепка, взутий в кімнатні тапочки закритого типу коричневого кольору.
Громадян, яким що-небудь відомо про зниклого, просять повідомити поліцію за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0664194912, 0502328242 або 102.
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Про це повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.
Цимбалюк Микола Іванович, 06 травня 1947 року народження, житель Луцька, вчора, 27 вересня, о 04:50 пішов з місця проживання та не повернувся. Де перебуває зараз – невідомо. Чоловік проживає в районі 40-го мікрорайону Луцька.
Прикмети: 76 років, зріст 175 см, худощавої тілобудови, волосся коротке.
Був одягнений: чорні джинси, синя сорочка, сіра кофта на замку, на голові кепка, взутий в кімнатні тапочки закритого типу коричневого кольору.
Громадян, яким що-небудь відомо про зниклого, просять повідомити поліцію за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0664194912, 0502328242 або 102.
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