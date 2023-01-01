У Луцьку поліцейські просять допомогти розшукати зниклого чоловіка

У Луцьку поліцейські просять допомогти розшукати зниклого чоловіка
Працівники поліції встановлюють місцезнаходження 76-річного лучанина – Миколи Цимбалюка.

Про це повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.

Цимбалюк Микола Іванович, 06 травня 1947 року народження, житель Луцька, вчора, 27 вересня, о 04:50 пішов з місця проживання та не повернувся. Де перебуває зараз – невідомо. Чоловік проживає в районі 40-го мікрорайону Луцька.

Прикмети: 76 років, зріст 175 см, худощавої тілобудови, волосся коротке.

Був одягнений: чорні джинси, синя сорочка, сіра кофта на замку, на голові кепка, взутий в кімнатні тапочки закритого типу коричневого кольору.
У Луцьку поліцейські просять допомогти розшукати зниклого чоловіка

Громадян, яким що-небудь відомо про зниклого, просять повідомити поліцію за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0664194912, 0502328242 або 102.

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Теги: поліція, Волинь
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