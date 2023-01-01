У Луцьку – футбольний турнір спецолімпіади України

На Волині триває турнір з футболу спеціальної олімпіади України, який розпочався на базі ВНУ імені Лесі Українки.Про це у фейсбуці повідомляє Волинська ОВА.Участь у турнірі беруть 15 команд із 8 областей нашої країни. Загалом – 150 учасників із інтелектуальними порушеннями. Зокрема, область представляють дві команди – «Волинські патріотки» та «Волинські патріоти».Як зазначають організатори дійства, цей футбольний турнір – черговий привід нагадати суспільству, наскільки проблемно соціалізуватися людям з інвалідністю. Окрім того, це чудова нагода об’єднати людей та знову зустрітися давнім друзям. Так, в змаганнях беруть участь представники з Донецької області. Через початок повномасштабного вторгнення, нині вони всі є вимушено переміщеними особами та живуть в різних куточках країни.Слід зазначити, що організаторами заходу традиційно є благодійна організація «Карітас-Спес Луцьк» у співпраці з благодійним фондом «Старе місто Луцьк», громадською організацією «Даун-синдром» та іншими друзями та партнерами.До слова, спортивна подія присвячена пам’яті учасника та призера чемпіонатів України з легкої атлетики для людей з інвалідністю. Саме він свого часу був капітаном команди «Волинські патріоти».Після завершення змагань всі учасники отримають подарунки та дипломи, а найкращі – переможні кубки.