Туристи повинні узгодити свій маршрут із Волинською ОВА: чому

Туристи повинні узгодити свій маршрут із Волинською ОВА: чому
Через заходи безпеки, пов’язані із війною, розвиток туризму на Волині призупинився. Зрештою, поблизу – кордон із Білоруссю.

Про це інформує ВСН.

У четвер, 28 вересня, у Волинській ОВА провели брифінг щодо галузі туризму Волині у період воєнного стану. Начальниця відділу туризму та курортів департаменту економічного розвитку, зовнішніх зносин, з питань туризму та курортів Волинської ОВА Інна Слободюк зауважила: туристична галузь зараз переживає непрості часи:

«Якщо говорити про туризм в цілому, то внаслідок війни він практично зупинився. А це важлива економічна складова розвитку держави. Зокрема, туристичний збір за 2021 рік становив майже 2 мільйони гривень», - повідомила посадовиця.

У зв'язку з безпосередньою географічною близькістю Волині з Білоруссю, наразі діє низка правил здійснення туризму в нашому регіоні. Зокрема, дозволено відпочивати на природі біля рекреаційних пунктів вздовж автомобільних доріг. Проте, в цілях безпеки, туристи повинні попередньо узгодити свій маршрут та повідомити про нього у департамент туризму ОВА.

«Заборонено на Волині відвідувати ліси, оскільки область межує з білоруським кордоном. Діє розпорядження начальника обласної військової адміністрації з 2022 року про протипожежні заходи в лісових масивах області, де зазначається, що потрібно обмежити відвідування мешканцями області лісів з метою збирання дикоросів, грибів, ягід і так далі. Повністю це заборонено в Ковельському та Камінь-Каширському районах. Також відповідно до цього розпорядження сплави під мостами заборонені», - розповіла Інна Слободюк.

Громади не тільки на Волині, а й в Україні почали працювати в сфері туризму по-новому. Наприклад, Луцька громада одна з перших відкрила розмовний клуб вивчення української мови для переселенців та на базі нього постійно проводить різноманітні екскурсії. Також одне з найбільших відкриттів за час незалежності України є відкриття музейного простору «Окольний замок» у Луцьку. Проте, плануючи туристичну мандрівку по регіону, чи по Україні загалом, варто чітко визначити, чи є вона безпечною.

«Туристи повинні чітко усвідомити, чи буде подорож безпечною: чітко знати графік роботи локацій, адже діє комендантська година; перелік укриттів на маршруті. Також діють і загальноукраїнські заборони - це подорожі в зони активних бойових дій та на тимчасово окуповані території. Заборонено здійснювати походи та прогулянки поблизу об'єктів критичної інфраструктури», - зауважила Інна Слободюк.

За статистикою нинішнього року найбільш популярними місцями для туризму є Львів та Карпати.

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Теги: туризм, Волинь
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