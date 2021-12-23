Ляльковий театр у Луцьку готуватиме вистави для дорослих

Ляльковий театр у Луцьку готуватиме вистави для дорослих
Колектив Волинського обласного театру ляльок за декілька років планує створити вистави і для дорослої аудиторії.

Про це в інтерв’ю ВСН розповів очільник театру Вадим Хаїнський.

З його слів, ще з радянського часу на театрі тримається таке клеймо, що це театр для дітей, виключно для дітей, і що це такі примітивні вистави на ширмі. Насправді ж таких вистав одиниці, вони є в репертуарі багато років, адже мають глибокий сенс.

«А щоб переробити постановку, оновити її, потрібні кошти. Тому хочеться змінити оце упереджене ставлення до театру ляльок і показати, яким цікавим і особливим є цей напрямок театрального руху. Впевнений, що за кілька років ми змінимо цей шаблон і доведемо: театр ляльок може бути і для дорослої аудиторії», - зазначив Вадим Хаїнський.


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Теги: театр, Волинь
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