Вшануймо Героїв: у неділю в Луцьку – хвилина мовчання
Сьогодні, 17:32
У неділю, 1 жовтня, о 9:00 з нагоди Дня захисників і захисниць України у Луцьку на Театральному майдані біля пам’ятного фотостенду «Герої Небесної Сотні - Загинули за Єдність України» відбудеться загальноукраїнська хвилина мовчання в памʼять за загиблими захисниками України.
Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.
Під час акції буде призупинено руху транспорту в центральній частині міста та лунатиме звуковий сигнал системи оповіщення ДСНС.
Також протягом жовтня у закладах загальної середньої освіти та закладах культури територіальної громади відбуватимуться тематичні культурно-мистецькі, інформаційно-просвітницькі заходи та виховні години, присвячені Дню захисника та захисниць України, Дню українського козацтва, 81-ї річниці утворення УПА.
Окрім того, відбуватимуться благодійні акції для сімей, що потребують особливої соціальної підтримки.
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Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.
Під час акції буде призупинено руху транспорту в центральній частині міста та лунатиме звуковий сигнал системи оповіщення ДСНС.
Також протягом жовтня у закладах загальної середньої освіти та закладах культури територіальної громади відбуватимуться тематичні культурно-мистецькі, інформаційно-просвітницькі заходи та виховні години, присвячені Дню захисника та захисниць України, Дню українського козацтва, 81-ї річниці утворення УПА.
Окрім того, відбуватимуться благодійні акції для сімей, що потребують особливої соціальної підтримки.
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