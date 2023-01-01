На Волині попрощалися із Героєм Володимиром Котловцем

На Волині попрощалися із Героєм Володимиром Котловцем
У Зимнівській громаді на Волині провели в останню путь Героя Володимира Котловця.

Про це у фейсбуці повідомив очільник громади В’ячеслав Католик.

«Прощавай, сину України. Прощавай, наш Герою. Ти поповнив небесне військо, але ми завжди пам'ятатимемо тебе тут, на землі. Вічна Слава нашому Захиснику», - зазначив В’ячеслав Католик.



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Теги: загиблі, війна
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