Під час демонтажу на Волині знайшли древню табличку і передали музею





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Директор музею Олег Дергай за допомогою колишнього працівника Бродівського історичного музею Андрія Корчака переклав напис на табличці: «Вітаємо членів шкільної ради із завершенням спорудження будинку. Нехай ваші сили зміцняться та збільшаться! Берестечко. 1924 рік. Учні».



У Берестечку поряд зі Свято-Духівським храмом ПЦУ є стара будівля, якій вже понад 100 років. Напередодні Другої світової війни тут було урядове чи шкільне приміщення. Під час нацистської окупації тут розміщувалася санчастина німецького госпіталю.



Пізніше будівля належала НКВД. У радянські часи вона виконувала функції гуртожитку для учнів із довколишніх сіл. У роки незалежності ж — соцзабезу. Після отримання дозволу на розбір приміщення громадою храму запланували звести на його місці дзвіницю.



Під час демонтування стіни старої будівлі зруйнувалася грубка. З неї ж і випала табличка з написом, що так зацікавив директора місцевого музею.



«Я ледь устиг відскочити, коли зверху впало щось схоже на шмат металу. А оскільки таблиця приземлилася літерами донизу та ще й була заліплена глиною, спочатку не звернув на неї уваги. Згодом подумав, може те залізо знадобиться мені в господарстві. Обернув його, а там текст на івриті!» - згадує Олег Дергай



За словами Олега Дергая, таблиця явно кустарного виготовлення. Якби її вилили на заводі, то напис був би однакового розміру як і зірки Давида, що розміщені зверху.



Матеріал, з якого виготовили табличку, — невідомий. Зовні він схожий на цинк, та факт, що табличка довгий час знаходилася в грубці, вказує на протилежне. Адже дія високих температур на цей метал призвела б до його руйнування.



Перекладений з івриту зміст тексту свідчить про те, що прикріплена вона була на будівлі школи або на одному з приміщень, призначених для допоміжних занять.



Звідти ж табличку могли зняти німці. Можливо сокирою, про що свідчить зарубка на ній. Інформація про час, коли змайстрували грубку, на сьогодні відсутня. Судячи з цементного розчину, це було за часів німецької окупації або за радянської влади.



Відомим фактом є те, що спорудили її з підручних матеріалів, серед яких — уламки звичайної й вогнетривкої цегли, биті польські кафельні плити. Одним із таких будматеріалів і стала табличка з посрібленими єврейськими літерами.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Берестечку на Волині під час ремонтних робіт виявили древню табличку з написом на івриті. Її передали до Берестечківського народного історичного музею.Про це повідомляє JewishNews Директор музею Оза допомогою колишнього працівника Бродівського історичного музеюпереклав напис на табличці: «Вітаємо членів шкільної ради із завершенням спорудження будинку. Нехай ваші сили зміцняться та збільшаться! Берестечко. 1924 рік. Учні».У Берестечку поряд зі Свято-Духівським храмом ПЦУ є стара будівля, якій вже понад 100 років. Напередодні Другої світової війни тут було урядове чи шкільне приміщення. Під час нацистської окупації тут розміщувалася санчастина німецького госпіталю.Пізніше будівля належала НКВД. У радянські часи вона виконувала функції гуртожитку для учнів із довколишніх сіл. У роки незалежності ж — соцзабезу. Після отримання дозволу на розбір приміщення громадою храму запланували звести на його місці дзвіницю.Під час демонтування стіни старої будівлі зруйнувалася грубка. З неї ж і випала табличка з написом, що так зацікавив директора місцевого музею.«Я ледь устиг відскочити, коли зверху впало щось схоже на шмат металу. А оскільки таблиця приземлилася літерами донизу та ще й була заліплена глиною, спочатку не звернув на неї уваги. Згодом подумав, може те залізо знадобиться мені в господарстві. Обернув його, а там текст на івриті!» - згадує Олег ДергайЗа словами Олега Дергая, таблиця явно кустарного виготовлення. Якби її вилили на заводі, то напис був би однакового розміру як і зірки Давида, що розміщені зверху.Матеріал, з якого виготовили табличку, — невідомий. Зовні він схожий на цинк, та факт, що табличка довгий час знаходилася в грубці, вказує на протилежне. Адже дія високих температур на цей метал призвела б до його руйнування.Перекладений з івриту зміст тексту свідчить про те, що прикріплена вона була на будівлі школи або на одному з приміщень, призначених для допоміжних занять.Звідти ж табличку могли зняти німці. Можливо сокирою, про що свідчить зарубка на ній. Інформація про час, коли змайстрували грубку, на сьогодні відсутня. Судячи з цементного розчину, це було за часів німецької окупації або за радянської влади.Відомим фактом є те, що спорудили її з підручних матеріалів, серед яких — уламки звичайної й вогнетривкої цегли, биті польські кафельні плити. Одним із таких будматеріалів і стала табличка з посрібленими єврейськими літерами.

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