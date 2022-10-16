Під час демонтажу на Волині знайшли древню табличку і передали музею

Під час демонтажу на Волині знайшли древню табличку і передали музею
У Берестечку на Волині під час ремонтних робіт виявили древню табличку з написом на івриті. Її передали до Берестечківського народного історичного музею.

Про це повідомляє JewishNews.

Директор музею Олег Дергай за допомогою колишнього працівника Бродівського історичного музею Андрія Корчака переклав напис на табличці: «Вітаємо членів шкільної ради із завершенням спорудження будинку. Нехай ваші сили зміцняться та збільшаться! Берестечко. 1924 рік. Учні».

У Берестечку поряд зі Свято-Духівським храмом ПЦУ є стара будівля, якій вже понад 100 років. Напередодні Другої світової війни тут було урядове чи шкільне приміщення. Під час нацистської окупації тут розміщувалася санчастина німецького госпіталю.

Пізніше будівля належала НКВД. У радянські часи вона виконувала функції гуртожитку для учнів із довколишніх сіл. У роки незалежності ж — соцзабезу. Після отримання дозволу на розбір приміщення громадою храму запланували звести на його місці дзвіницю.

Під час демонтування стіни старої будівлі зруйнувалася грубка. З неї ж і випала табличка з написом, що так зацікавив директора місцевого музею.
Під час демонтажу на Волині знайшли древню табличку і передали музею

«Я ледь устиг відскочити, коли зверху впало щось схоже на шмат металу. А оскільки таблиця приземлилася літерами донизу та ще й була заліплена глиною, спочатку не звернув на неї уваги. Згодом подумав, може те залізо знадобиться мені в господарстві. Обернув його, а там текст на івриті!» - згадує Олег Дергай

За словами Олега Дергая, таблиця явно кустарного виготовлення. Якби її вилили на заводі, то напис був би однакового розміру як і зірки Давида, що розміщені зверху.

Матеріал, з якого виготовили табличку, — невідомий. Зовні він схожий на цинк, та факт, що табличка довгий час знаходилася в грубці, вказує на протилежне. Адже дія високих температур на цей метал призвела б до його руйнування.

Перекладений з івриту зміст тексту свідчить про те, що прикріплена вона була на будівлі школи або на одному з приміщень, призначених для допоміжних занять.

Звідти ж табличку могли зняти німці. Можливо сокирою, про що свідчить зарубка на ній. Інформація про час, коли змайстрували грубку, на сьогодні відсутня. Судячи з цементного розчину, це було за часів німецької окупації або за радянської влади.

Відомим фактом є те, що спорудили її з підручних матеріалів, серед яких — уламки звичайної й вогнетривкої цегли, биті польські кафельні плити. Одним із таких будматеріалів і стала табличка з посрібленими єврейськими літерами.

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Теги: історія, Волинь
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