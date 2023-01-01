Цього року пожежі в екосистемах Волині охопили десятки гектарів
Сьогодні, 19:37
Волинські рятувальники та екологи застерігають громадян від порушень вимог пожежної безпеки. Адже тільки цього року в області виникло 75 пожеж в екосистемах на загальній площі понад 33 га, з них 12 – у лісах Волині.
Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.
В області – високий рівень пожежної небезпеки, а відтак ризик виникнення пожеж у лісах, на торф’яниках надзвичайно високий. До великої пожежі може призвести навіть необережне поводження з вогнем, а дуже часто люди самі провокують їх виникнення через спалювання сухої рослинності під час господарювання на городах.
Тільки цього року в області виникло 75 пожеж в екосистемах на загальній площі понад 33 га, з них 12 – у лісах Волині .
Волинські рятувальники щоденно здійснюють профілактичні рейди для інформування мешканців населених пунктів про небезпеку спалювання сухої рослинності, роз’яснюють, що за такі дії передбачено адміністративну відповідальність у вигляді штрафу в сумі понад 3000 гривень.
Однак не всі громадяни дослухаються до порад рятувальників і продовжують порушувати вимоги чинного законодавства у цій сфері, а до таких громадян вжито заходів адміністративного впливу. З початку року фахівцями цивільного захисту та працівниками екологічної інспекції накладено 220 штрафів, з них 16 – за фактами пожеж.
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Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.
В області – високий рівень пожежної небезпеки, а відтак ризик виникнення пожеж у лісах, на торф’яниках надзвичайно високий. До великої пожежі може призвести навіть необережне поводження з вогнем, а дуже часто люди самі провокують їх виникнення через спалювання сухої рослинності під час господарювання на городах.
Тільки цього року в області виникло 75 пожеж в екосистемах на загальній площі понад 33 га, з них 12 – у лісах Волині .
Волинські рятувальники щоденно здійснюють профілактичні рейди для інформування мешканців населених пунктів про небезпеку спалювання сухої рослинності, роз’яснюють, що за такі дії передбачено адміністративну відповідальність у вигляді штрафу в сумі понад 3000 гривень.
Однак не всі громадяни дослухаються до порад рятувальників і продовжують порушувати вимоги чинного законодавства у цій сфері, а до таких громадян вжито заходів адміністративного впливу. З початку року фахівцями цивільного захисту та працівниками екологічної інспекції накладено 220 штрафів, з них 16 – за фактами пожеж.
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