Волонтери-будівельники з Волині відновили десятки споруд на Херсонщині

Волонтери-будівельники з Волині відновили десятки споруд на Херсонщині
У селі Благодатівка на Херсонщині волинські волонтери-будівельники допомагають місцевим жителям відновлювати споруди, знищені окупантами.

Про це повідомляє Волинська ОВА у фейсбуці.

Пліч-о-пліч з місцевими жителями волонтери-будівельники з Волині перекрили у населеному пункті 21 житлову будівлю.

«Нещодавно у село підвезли нову партію будматеріалів та очікується ще одна, щоб продовжити відновлювальні роботи», – зазначив глава ОВА Юрій Погуляйко.

Нагадаємо, що через російське повномасштабне вторгнення у Благодатівці зруйновані три вулиці: Миру, Набережну та Шевченка. Зокрема, потребують відновлення 93 помешкання та один центр первинної медико-санітарної допомоги. З них – 17 споруд повністю зруйновані.

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Теги: волонтери, Волинь
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