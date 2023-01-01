У волинському коледжі встановили пам’ятну стелу полеглим Героям
Сьогодні, 19:56
У Нововолинському електромеханічному фаховому коледжі сьогодні, 28 вересня, відкрили пам’ятну стелу на честь Героїв – випускників закладу.
Про це повідомляє Нововолинська міськрада.
На стелі зображені портрети 17 колишніх студентів НЕФКу з Нововолинської та Володимирської громад. Вони були патріотами своєї Батьківщини, мужніми воїнами, гідними синами України, які героїчно загинули у боротьбі за нашу незалежність.
До пам’ятного заходу долучилися адміністрація та студенти закладу, рідні та друзі загиблих Захисників, військові, волонтери, представники влади та громадськість міста.
Хвилиною мовчання присутні вшанували пам’ять полеглих у війні. Священнослужителі міста провели освячення стели та панахиду за загиблими Героями. Піднесли спільну молитву за українських воїнів та Україну.
Опісля, відбулося покладання квітів до стели Героїв.
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Про це повідомляє Нововолинська міськрада.
На стелі зображені портрети 17 колишніх студентів НЕФКу з Нововолинської та Володимирської громад. Вони були патріотами своєї Батьківщини, мужніми воїнами, гідними синами України, які героїчно загинули у боротьбі за нашу незалежність.
До пам’ятного заходу долучилися адміністрація та студенти закладу, рідні та друзі загиблих Захисників, військові, волонтери, представники влади та громадськість міста.
Хвилиною мовчання присутні вшанували пам’ять полеглих у війні. Священнослужителі міста провели освячення стели та панахиду за загиблими Героями. Піднесли спільну молитву за українських воїнів та Україну.
Опісля, відбулося покладання квітів до стели Героїв.
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