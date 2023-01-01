У волинському коледжі встановили пам’ятну стелу полеглим Героям

У Нововолинському електромеханічному фаховому коледжі сьогодні, 28 вересня, відкрили пам’ятну стелу на честь Героїв – випускників закладу.Про це повідомляє Нововолинська міськрада.На стелі зображені портрети 17 колишніх студентів НЕФКу з Нововолинської та Володимирської громад. Вони були патріотами своєї Батьківщини, мужніми воїнами, гідними синами України, які героїчно загинули у боротьбі за нашу незалежність.До пам’ятного заходу долучилися адміністрація та студенти закладу, рідні та друзі загиблих Захисників, військові, волонтери, представники влади та громадськість міста.Хвилиною мовчання присутні вшанували пам’ять полеглих у війні. Священнослужителі міста провели освячення стели та панахиду за загиблими Героями. Піднесли спільну молитву за українських воїнів та Україну.Опісля, відбулося покладання квітів до стели Героїв.