Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 29 вересня

У п'ятницю, 28 вересня, на Волині буде невелика хмарність. Без опадів.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер південний, 5-10 м/с. Температура в Луцьку вночі 10-12°, вдень 24-26°. По області - вночі 7-12°, вдень 22-27°.якщо у цей день на вулиці можна побачити багато павутини, а шпаки не поспішають відлітати – осінь буде сухою і "затяжною". Чим тепліше і сухіше буде, тим пізніше настане зима, а сильного холоду можна не боятися.