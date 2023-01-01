Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 29 вересня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 29 вересня
У п'ятницю, 28 вересня, на Волині буде невелика хмарність. Без опадів.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер південний, 5-10 м/с. Температура в Луцьку вночі 10-12°, вдень 24-26°. По області - вночі 7-12°, вдень 22-27°.

Народний прогноз погоди: якщо у цей день на вулиці можна побачити багато павутини, а шпаки не поспішають відлітати – осінь буде сухою і "затяжною". Чим тепліше і сухіше буде, тим пізніше настане зима, а сильного холоду можна не боятися.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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