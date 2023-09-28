«Якщо Україна здасться, то це означатиме брутальну російську окупацію», – Столтенберг





Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським у Києві 28 вересня,



"Чим сильнішою стане Україна, тим ближче ми наблизимося до припинення російської агресії. Росія може скласти зброю і закінчити війну сьогодні. В України немає такого варіанту. Якщо Україна здасться - це не буде миром. Це означатиме брутальну російську окупацію. Мир такою ціною не буде миром узагалі", - сказав Столтенберг.



Генсек Альянсу наголосив, що Україні потрібний "сталий мир". Він додав, що майбутнє нашої держави - в НАТО і "ми працюємо над підготовкою цього майбутнього".



Нагадаємо, Столтенберг нині перебуває з візитом в Україні. Із Президентом Зеленським вони обговорили посилення української ППО перед майбутніми атаками Росії на критичну інфраструктуру.



Посол України у США Оксана Маркарова в інтерв'ю LB.ua сказала, що більшість друзів України у Сполучених Штатах Америки розуміє, що вступ нашої держави до НАТО – це єдиний дієвий механізм, який гарантує безпеку як України, так і всього регіону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Якщо Україна здасться, то це означатиме брутальну російську окупацію.Про це заявив генсек НАТОна спільній пресконференції зу Києві 28 вересня, LB.ua "Чим сильнішою стане Україна, тим ближче ми наблизимося до припинення російської агресії. Росія може скласти зброю і закінчити війну сьогодні. В України немає такого варіанту. Якщо Україна здасться - це не буде миром. Це означатиме брутальну російську окупацію. Мир такою ціною не буде миром узагалі", - сказав Столтенберг.Генсек Альянсу наголосив, що Україні потрібний "сталий мир". Він додав, що майбутнє нашої держави - в НАТО і "ми працюємо над підготовкою цього майбутнього".Нагадаємо, Столтенберг нині перебуває з візитом в Україні. Із Президентом Зеленським вони обговорили посилення української ППО перед майбутніми атаками Росії на критичну інфраструктуру.Посол України у СШАв інтерв'ю LB.ua сказала, що більшість друзів України у Сполучених Штатах Америки розуміє, що вступ нашої держави до НАТО – це єдиний дієвий механізм, який гарантує безпеку як України, так і всього регіону.

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