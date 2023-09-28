Білорусь заявляє, що польський вертоліт двічі перетнув кордон: Польща відкинула звинувачення





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Оперативне командування польських збройних сил вказує, що інформація Білорусі про нібито перетин кордону польським вертольотом не відповідає дійсності, що підтверджують дані диспетчерських та радіолокаційних станцій.



"Будь-яка інформація, надана ЗМІ, щоразу ретельно аналізується та детально розслідується. Однак до інформації, яку надають ЗМІ білоруського режиму, завжди потрібно підходити з обережністю і виваженістю, оскільки вона неодноразово була елементом провокації і дезінформувала громадськість", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що 28 вересня Міністерство оборони Білорусі заявило, що польський гелікоптер начебто двічі "заглиблювався" в білоруський повітряний простір.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Оперативне командування Війська Польського спростувало заяву Мінська про нібито порушення білоруського повітряного простору польським гелікоптером.Про це пише "Європейська правда" з посиланням на заяву оперативного командування польських збройних сил.Оперативне командування польських збройних сил вказує, що інформація Білорусі про нібито перетин кордону польським вертольотом не відповідає дійсності, що підтверджують дані диспетчерських та радіолокаційних станцій."Будь-яка інформація, надана ЗМІ, щоразу ретельно аналізується та детально розслідується. Однак до інформації, яку надають ЗМІ білоруського режиму, завжди потрібно підходити з обережністю і виваженістю, оскільки вона неодноразово була елементом провокації і дезінформувала громадськість", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що 28 вересня Міністерство оборони Білорусі заявило, що польський гелікоптер начебто двічі "заглиблювався" в білоруський повітряний простір.

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