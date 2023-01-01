У місті на Волині встановили новий арт-об’єкт у вигляді навушників AirPods

У місті на Волині встановили новий арт-об’єкт у вигляді навушників AirPods
Автором цього арт-об’єкту є наш земляк, нині мешканець Києва Олег Годунов. Його технічний витвір має USB вихід для підзарядки гаджетів. Також навушники мають вмонтований динамік, до якого можна підключитися через Bluetooth та прослуховувати свою улюблену музику.

Про це повідомляє Ковель медіа.

Це найбільші AirPods у світі. Аналогів немає, вони єдині в своєму роді, – запевняє автор арт-об’єкту.

Нагадаємо, Олег Годунов був організатором у липні 2022 року в центрі Ковеля благодійної акції на підтримку дітей, які втратили рідних або домівки через повномасштабне вторгнення росії до України.

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Теги: Ковель, артобєкт
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