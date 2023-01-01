У місті на Волині встановили новий арт-об’єкт у вигляді навушників AirPods

Олег Годунов. Його технічний витвір має USB вихід для підзарядки гаджетів. Також навушники мають вмонтований динамік, до якого можна підключитися через Bluetooth та прослуховувати свою улюблену музику.



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Це найбільші AirPods у світі. Аналогів немає, вони єдині в своєму роді, – запевняє автор арт-об’єкту.



Нагадаємо, Олег Годунов був організатором у липні 2022 року в центрі Ковеля благодійної акції на підтримку дітей, які втратили рідних або домівки через повномасштабне вторгнення росії до України.

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