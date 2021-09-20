На Волині копають цукрові буряки: уже зібрали понад 80 тисяч тонн урожаю. ВІДЕО





Середня врожайність цукрових буряків цього року склала 550 центнерів з гектара, розповів Олександр Троханенко.



На полях у селі Коршів Луцького району працює техніка одного з волинських сільгосппідприємств. Механізатор Андрій Чернюк каже: разом з напарником цукровий буряк копають другий день. За день викопують до семи гектарів.



Колега Руслан Царанюк розповідає, що працювати розпочинають з сьомої години ранку. Чоловік каже: треба гарно викопувати, щоб не псувати буряки, щоб кінчики залишалися, бо там в основному вся цукристість.



Зі слів фермера Олександра Шумського, щороку цукровим буряком засівають від 200-от до 400-от гектарів землі. Цьогорічний урожай, каже, хороший.



Керівник сільськогосподарського підприємства Віктор Шумський каже, що найбільшою проблемою для аграріїв під час дії воєнного стану залишається збут продукції.



"Війна в країні й майже припинений експорт, ціни опустилися, деякі культури є збитковими. Але стараємося зменшувати собівартість продукції, яку виробляємо і так виживаємо на даному етапі", — говорить Віктор Шумський.



Зі слів заступника голови обласної військової адміністрації Олександра Троханенка, цього року в області збільшили на 30 % площі посівів цукрових буряків і відповідно очікують збільшення на 30 % виробництва цукру.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині тривають осінньо-польові роботи, зібрали 81 тисячу тонн цукрових буряків. Загалом площа посівів цієї сільськогосподарської культури на Волині становить понад десять тисяч гектарів.Середня врожайність цукрових буряків цього року склала 550 центнерів з гектара, розповів Суспільному заступник голови обласної військової адміністраціїНа полях у селі Коршів Луцького району працює техніка одного з волинських сільгосппідприємств. Механізатор Андрій Чернюк каже: разом з напарником цукровий буряк копають другий день. За день викопують до семи гектарів.Колегарозповідає, що працювати розпочинають з сьомої години ранку. Чоловік каже: треба гарно викопувати, щоб не псувати буряки, щоб кінчики залишалися, бо там в основному вся цукристість.Зі слів фермера, щороку цукровим буряком засівають від 200-от до 400-от гектарів землі. Цьогорічний урожай, каже, хороший.Керівник сільськогосподарського підприємства Віктор Шумський каже, що найбільшою проблемою для аграріїв під час дії воєнного стану залишається збут продукції."Війна в країні й майже припинений експорт, ціни опустилися, деякі культури є збитковими. Але стараємося зменшувати собівартість продукції, яку виробляємо і так виживаємо на даному етапі", — говорить Віктор Шумський.Зі слів заступника голови обласної військової адміністрації Олександра Троханенка, цього року в області збільшили на 30 % площі посівів цукрових буряків і відповідно очікують збільшення на 30 % виробництва цукру.

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