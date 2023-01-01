Гучне звільнення: ексректор луцького вишу через недовіру колективу втратив роботу

Петра Савчука. Раніше він працював ректором Луцького національного технічного університету.



Про своє звільнення колишній ректор луцького вишу повідомив на сторінці у



"Чергову сторінку професійної кар'єри перегорнуто. Завершив роботу у структурі НААН. Це було не просто, але зробив, що міг! Класний досвід! Честь маю!" - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що раніше колишньому ректору Луцького НТУ Петру Савчуку, який очолював до сьогодні Волинську державну сільськогосподарську дослідну станцію Інституту сільського господарства,



Зазначається, що конфлікт між колективом і Петром Савчуком триває давно. Причина – порушення керівником трудового законодавства, хамство стосовно працівників, борги по зарплаті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Звільнили з посади директора Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту сільського господарства. Раніше він працював ректором Луцького національного технічного університету.Про своє звільнення колишній ректор луцького вишу повідомив на сторінці у фейсбуці "Чергову сторінку професійної кар'єри перегорнуто. Завершив роботу у структурі НААН. Це було не просто, але зробив, що міг! Класний досвід! Честь маю!" - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що раніше колишньому ректору Луцького НТУ Петру Савчуку, який очолював до сьогодні Волинську державну сільськогосподарську дослідну станцію Інституту сільського господарства, нові колеги висловили недовіру і домагалися звільнення його з посади.Зазначається, що конфлікт між колективом і Петром Савчуком триває давно. Причина – порушення керівником трудового законодавства, хамство стосовно працівників, борги по зарплаті.

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