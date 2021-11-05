«Пресує весь колектив»: науковці НААН висловили недовіру ексректору Луцького НТУ Савчуку

Петру Савчуку, який наразі є директором Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту сільського господарства, нові колеги висловили недовіру і вимагають звільнення його з посади.



Про це розповіла заступниця директора з наукової роботи Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції Оксана Пузняк, - пише Конкурент.



За порушення трудового законодавства про працю та статуту наукової установи рішенням Вченої ради Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту сільського господарства Карпатського регіону висловлено недовіру директору Петру Савчуку.



Як розповіла заступниця директора, конфлікт між колективом і Петром Савчуком триває давно. Причина – порушення керівником трудового законодавства, хамство стосовно працівників, борги по зарплаті. Тож людям увірвався терпець і вони написали заяви у профспілковий комітет.



«Пресує весь колектив. Людина некомпетентна в науці, в специфіці діяльності дослідницької станції», – зазначає Оксана Пузняк.



Через неадекватну поведінку Петра Савчука, додає заступниця, фахові спеціалісти ладні розраховуватися, внаслідок чого під загрозою закриття опиняються тематики – фундаментальні дослідження по селекції.



Окрім того, за весь час роботи Петро Савчук так і не налагодив зв'язок з директорами дослідних господарств, яких називає «злодіями».



«Іде завал станції. Не контактує з господарствами – це йде на шкоду дослідній станції. Зв'язок із базовими господарствами, в яких ми впроваджуємо роботу, не налагоджений», – зауважила Оксана Пузняк.



Зі слів заступниці директора, Вчена рада не планувала виносити на розгляд питання про недовіру Петру Савчуку, а навпаки – планувалося шукати шляхи порозуміння. Але директор перешкоджав діяльності Вченої ради, хотів зірвати засідання, тож один із директорів господарств і запропонував висловити недовіру.



Ще однією із причин наростання конфлікту стало те, що Петро Савчук на посаді директора створив майже пів мільйона боргів за півтора року. При тому, що до його керівництва не було заборгованості ані з виплати заробітної плати, ані зі сплати податків.



«Не заощаджує на витратах. І використовує зароблені на продажу продукції гроші не за призначенням», – додає Оксана Пузняк.



На думку науковиці, директор не розуміє функції дослідної станції, не допомагає її становленню, а заганяє станцію в прірву.



Також Оксана Пузняк розповіла, що Петро Савчук, обійнявши посаду, створив новий штучний відділ, куди на пів ставки взяв свою дружину на посаду заввіділом.



Як розповіла Оксана Пузняк, пів року тому у них була перевірка з Національної академії аграрних наук. Тоді Петру Савчуку вказали на недоліки, які він має усунути. Проте цього не сталося.



1 вересня в установі відбулися збори науковців. Працівники намагалися порозумітися з директором, але Петро Савчук і цього разу спробував зірвати збори. З 11 людей, враховуючи Савчука, 9-ро проголосували за ініціювання перед Національною академією аграрних наук відкликання директора з посади.



Тепер працівники готують пакет документів від профспілкової організації, управління охорони праці, результати голосувань, аби з понеділка направити їх на Академію, яка створить комісію, яка розглядатиме це питання.



«Ми терплячі науковці, але коли під загрозою наукова установа, коли розраховуються фахівці і буде невиконання наукових завдань – терпець уривається. Людина (Петро Савчук, – ред.) – некерована, на своїй планеті, має свої амбіції, свої принципи якісь, не чує людей, не намагається комунікувати з людьми», – додала Оксана Пузняк.



У коментарі виданню

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ексректору Луцького національного технічного університету, який наразі є директором Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту сільського господарства, нові колеги висловили недовіру і вимагають звільнення його з посади.Про це розповіла заступниця директора з наукової роботи Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції, - пише Конкурент.За порушення трудового законодавства про працю та статуту наукової установи рішенням Вченої ради Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту сільського господарства Карпатського регіону висловлено недовіру директору Петру Савчуку.Як розповіла заступниця директора, конфлікт між колективом і Петром Савчуком триває давно. Причина – порушення керівником трудового законодавства, хамство стосовно працівників, борги по зарплаті. Тож людям увірвався терпець і вони написали заяви у профспілковий комітет.«Пресує весь колектив. Людина некомпетентна в науці, в специфіці діяльності дослідницької станції», – зазначає Оксана Пузняк.Через неадекватну поведінку Петра Савчука, додає заступниця, фахові спеціалісти ладні розраховуватися, внаслідок чого під загрозою закриття опиняються тематики – фундаментальні дослідження по селекції.Окрім того, за весь час роботи Петро Савчук так і не налагодив зв'язок з директорами дослідних господарств, яких називає «злодіями».«Іде завал станції. Не контактує з господарствами – це йде на шкоду дослідній станції. Зв'язок із базовими господарствами, в яких ми впроваджуємо роботу, не налагоджений», – зауважила Оксана Пузняк.Зі слів заступниці директора, Вчена рада не планувала виносити на розгляд питання про недовіру Петру Савчуку, а навпаки – планувалося шукати шляхи порозуміння. Але директор перешкоджав діяльності Вченої ради, хотів зірвати засідання, тож один із директорів господарств і запропонував висловити недовіру.Ще однією із причин наростання конфлікту стало те, що Петро Савчук на посаді директора створив майже пів мільйона боргів за півтора року. При тому, що до його керівництва не було заборгованості ані з виплати заробітної плати, ані зі сплати податків.«Не заощаджує на витратах. І використовує зароблені на продажу продукції гроші не за призначенням», – додає Оксана Пузняк.На думку науковиці, директор не розуміє функції дослідної станції, не допомагає її становленню, а заганяє станцію в прірву.Також Оксана Пузняк розповіла, що Петро Савчук, обійнявши посаду, створив новий штучний відділ, куди на пів ставки взяв свою дружину на посаду заввіділом.Як розповіла Оксана Пузняк, пів року тому у них була перевірка з Національної академії аграрних наук. Тоді Петру Савчуку вказали на недоліки, які він має усунути. Проте цього не сталося.1 вересня в установі відбулися збори науковців. Працівники намагалися порозумітися з директором, але Петро Савчук і цього разу спробував зірвати збори. З 11 людей, враховуючи Савчука, 9-ро проголосували за ініціювання перед Національною академією аграрних наук відкликання директора з посади.Тепер працівники готують пакет документів від профспілкової організації, управління охорони праці, результати голосувань, аби з понеділка направити їх на Академію, яка створить комісію, яка розглядатиме це питання.«Ми терплячі науковці, але коли під загрозою наукова установа, коли розраховуються фахівці і буде невиконання наукових завдань – терпець уривається. Людина (Петро Савчук, – ред.) – некерована, на своїй планеті, має свої амбіції, свої принципи якісь, не чує людей, не намагається комунікувати з людьми», – додала Оксана Пузняк.У коментарі виданню ВСН Петро Савчук назвав це спробою його усунути з посади та пообіцяв прокоментувати ситуацію згодом

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію