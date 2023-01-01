Якою буде погода на Волині завтра, 3 вересня

Якою буде погода на Волині завтра, 3 вересня
На Волині у неділю, 3 вересня, прогнозують хмарну погоду з проясненнями.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

У Луцьку вночі буде без опадів. Вдень короткочасний дощ. Вночі та вранці прогнозують слабкий туман. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 20-22°.

У деяких інших населених пунтках області вночі місцями можливий невеликий короткочасний дощ. Вдень короткочасний дощ. Вночі та вранці місцями слабкий туман, вдень подекуди гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 18-23°.


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Теги: погода, синоптики
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