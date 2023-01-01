Якою буде погода на Волині завтра, 3 вересня





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



У Луцьку вночі буде без опадів. Вдень короткочасний дощ. Вночі та вранці прогнозують слабкий туман. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 20-22°.



У деяких інших населених пунтках області вночі місцями можливий невеликий короткочасний дощ. Вдень короткочасний дощ. Вночі та вранці місцями слабкий туман, вдень подекуди гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 18-23°.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині у неділю, 3 вересня, прогнозують хмарну погоду з проясненнями.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.У Луцьку вночі буде без опадів. Вдень короткочасний дощ. Вночі та вранці прогнозують слабкий туман. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 20-22°.У деяких інших населених пунтках області вночі місцями можливий невеликий короткочасний дощ. Вдень короткочасний дощ. Вночі та вранці місцями слабкий туман, вдень подекуди гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 18-23°.

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