Якою буде погода на Волині завтра, 3 вересня
Сьогодні, 20:00
На Волині у неділю, 3 вересня, прогнозують хмарну погоду з проясненнями.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
У Луцьку вночі буде без опадів. Вдень короткочасний дощ. Вночі та вранці прогнозують слабкий туман. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 20-22°.
У деяких інших населених пунтках області вночі місцями можливий невеликий короткочасний дощ. Вдень короткочасний дощ. Вночі та вранці місцями слабкий туман, вдень подекуди гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 18-23°.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
У Луцьку вночі буде без опадів. Вдень короткочасний дощ. Вночі та вранці прогнозують слабкий туман. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 20-22°.
У деяких інших населених пунтках області вночі місцями можливий невеликий короткочасний дощ. Вдень короткочасний дощ. Вночі та вранці місцями слабкий туман, вдень подекуди гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 18-23°.
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