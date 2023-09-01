Суд арештував Коломойського з можливістю застави

Ігорю Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів із можливістю внесення застави в розмірі майже 510 мільйонів гривень.



Про це повідомляє



Клопотання детектива БЕБ щодо застосування до Коломойського запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою було задоволено частково.



Йому визначено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів – до 31 жовтня включно. Суддя постановив взяти його під варту в залі суду.



Водночас розмір застави визначено як 190 тисяч прожиткових мінімумів для працездатних осіб або 509 мільйонів 960 тисяч гривень.



Після оголошення рішення прокурор від коментарів відмовився. Сам Коломойський не сказав ані слова.



У суботу Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс генпрокурора вручили олігарху Ігорю Коломойському підозру за статтями 190 та 209 Кримінального кодексу: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.



Прокурори збиралися клопотати про тримання під вартою з альтернативою застави, орієнтовної до суми збитків.



Шевченківський райсуд Києва обирав Коломойському запобіжний захід у закритому режимі на прохання адвоката олігарха. Проте на оголошення рішення журналістів пустили.

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