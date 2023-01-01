Добрі новини від ВолиньPost за 2 вересня
02 вересень, 23:26
Наші захисники та захисниці щоденно мужньо відстоюють незалежність України. Усім нам важливо підтримувати переможний дух. Його ми черпаємо від добрих звісток про наших військових, які з кожним днем наближують перемогу. Ми щиро ділимося позитивними новинами з вами, нашими читачами.
Сьогодні, 2 вересня, Добрі новини від ВолиньPost зібрали для вас лише оптимістичні події цього дня.
Україна отримає перші танки Abrams вже у вересні
Перша група українських військових вже завершила навчання на американських танках М1 Abrams, а поставки цих танків до України почнуться вже у вересні.
Приблизно 200 українських військових завершили курс навчання на танках Abrams в Німеччині.
Раніше Пентагон заявляв, що планує надати Україні загалом 31 танк Abrams. 10 танків наразі перебувають у Німеччині, де завершується підготовка, і будуть незабаром відправлені до України.
За очікуваннями, поставки танків зможуть дозволити Києву подолати російські укріплення і допоможуть українському контрнаступу.
Волинським воїнам передали тепловізійного обладнання на понад 200 тисяч
За результатами благодійної акції «Нашим воїнам тепловізори й приціли, щоб вони вночі і вдень рашистів добре били!» Волинській бригаді тероборони передано обладнання на загальну суму 210 257 гривень.
Організатором акції виступив відомий волинський митець, режисер, заслужений діяч мистецтв України Віталій Іваницький.
Протягом двох місяців небайдужі волиняни жертвували на оптику для волинських тероборонівців від 100 грн до 10 тисяч грн з власної кишені. Окрім того, було кілька колективних внесків (найбільші – 10 тис. і двічі по 11 тис. грн).
До Луцька на велосипеді приїхав волонтер, який збирає мільйон гривень на ЗСУ
Тисячу кілометрів на велосипеді подолає 25-річний волонтер Артур Пантикін для підтримки військових. Свою мандрівку розпочав 28-го серпня о 7:30 у Києві, а завершить благодійний велопробіг в Ужгороді. На шляху – сім обласних центрів України та благодійна мета.
За час велопробігу Артур планує зібрати мільйон гривень.
Шестирічна волинянка, якій пересадили серце, пішла в перший клас
Шестирічна Соломія Книш, якій два місяці тому пересадили серце, пішла у перший клас. Дівчинка навчатиметься за індивідуальною формою навчання у Ковельському ліцеї № 10.
Мама дівчинки Ольга Книш розповіла, що лікарі дозволили дівчинці відвідати свято першого дзвоника тільки у масці. Мама каже: по годинах приймають ліки й харчуються, фізичні навантаження доньці заборонені. Тому від дому до школи їдуть на таксі.
Перша вчителька Соломійки — Ліна Гущук каже, що про пересадку серця шестирічній дитині в Україні чула, але не думала, що дівчинка стане її ученицею. Цю новину, говорить, сприймає з оптимізмом.
У класі Соломійки – 22 дітей.
Скільки ворожої техніки і окупантів вже знищили Сили оборони України
Сили оборони України за час повномасштабної війни знищили приблизно 264 060 російських військових, зокрема 570 — лише за вчора, 1 вересня.
Також росіяни залишаються без техніки. Так, за весь час повномасштабної війни окупанти втратили в Україні таке:
— танки — 4471 (+12 за вчора);
— бойові броньовані машини — 8637 (+24);
— артилерійські системи — 5560 (+30);
— реактивні системи залпового вогню — 736 (+1);
— засоби протиповітряної оборони — 501 (+1);
— літаки — 315;
— гелікоптери — 316;
—безпілотники оперативно-тактичного рівня — 4433 (+12);
— крилаті ракети — 1447 (+2);
— кораблі й катери — 18;
— автомобільна техніка та автоцистерни — 8043 (+34);
— спеціальна техніка — 835 (+4).
Там, на фронті, хлопці і дівчата відстоюють незалежність цілої країни. Наша рубрика - це привід гордитися нашою армією та кожним українцем, які б`ються за кожен дім і кожну людину. Вірте у Збройні сили України! І не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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Сьогодні, 2 вересня, Добрі новини від ВолиньPost зібрали для вас лише оптимістичні події цього дня.
Україна отримає перші танки Abrams вже у вересні
Перша група українських військових вже завершила навчання на американських танках М1 Abrams, а поставки цих танків до України почнуться вже у вересні.
Приблизно 200 українських військових завершили курс навчання на танках Abrams в Німеччині.
Раніше Пентагон заявляв, що планує надати Україні загалом 31 танк Abrams. 10 танків наразі перебувають у Німеччині, де завершується підготовка, і будуть незабаром відправлені до України.
За очікуваннями, поставки танків зможуть дозволити Києву подолати російські укріплення і допоможуть українському контрнаступу.
Волинським воїнам передали тепловізійного обладнання на понад 200 тисяч
За результатами благодійної акції «Нашим воїнам тепловізори й приціли, щоб вони вночі і вдень рашистів добре били!» Волинській бригаді тероборони передано обладнання на загальну суму 210 257 гривень.
Організатором акції виступив відомий волинський митець, режисер, заслужений діяч мистецтв України Віталій Іваницький.
Протягом двох місяців небайдужі волиняни жертвували на оптику для волинських тероборонівців від 100 грн до 10 тисяч грн з власної кишені. Окрім того, було кілька колективних внесків (найбільші – 10 тис. і двічі по 11 тис. грн).
До Луцька на велосипеді приїхав волонтер, який збирає мільйон гривень на ЗСУ
Тисячу кілометрів на велосипеді подолає 25-річний волонтер Артур Пантикін для підтримки військових. Свою мандрівку розпочав 28-го серпня о 7:30 у Києві, а завершить благодійний велопробіг в Ужгороді. На шляху – сім обласних центрів України та благодійна мета.
За час велопробігу Артур планує зібрати мільйон гривень.
Шестирічна волинянка, якій пересадили серце, пішла в перший клас
Шестирічна Соломія Книш, якій два місяці тому пересадили серце, пішла у перший клас. Дівчинка навчатиметься за індивідуальною формою навчання у Ковельському ліцеї № 10.
Мама дівчинки Ольга Книш розповіла, що лікарі дозволили дівчинці відвідати свято першого дзвоника тільки у масці. Мама каже: по годинах приймають ліки й харчуються, фізичні навантаження доньці заборонені. Тому від дому до школи їдуть на таксі.
Перша вчителька Соломійки — Ліна Гущук каже, що про пересадку серця шестирічній дитині в Україні чула, але не думала, що дівчинка стане її ученицею. Цю новину, говорить, сприймає з оптимізмом.
У класі Соломійки – 22 дітей.
Скільки ворожої техніки і окупантів вже знищили Сили оборони України
Сили оборони України за час повномасштабної війни знищили приблизно 264 060 російських військових, зокрема 570 — лише за вчора, 1 вересня.
Також росіяни залишаються без техніки. Так, за весь час повномасштабної війни окупанти втратили в Україні таке:
— танки — 4471 (+12 за вчора);
— бойові броньовані машини — 8637 (+24);
— артилерійські системи — 5560 (+30);
— реактивні системи залпового вогню — 736 (+1);
— засоби протиповітряної оборони — 501 (+1);
— літаки — 315;
— гелікоптери — 316;
—безпілотники оперативно-тактичного рівня — 4433 (+12);
— крилаті ракети — 1447 (+2);
— кораблі й катери — 18;
— автомобільна техніка та автоцистерни — 8043 (+34);
— спеціальна техніка — 835 (+4).
Там, на фронті, хлопці і дівчата відстоюють незалежність цілої країни. Наша рубрика - це привід гордитися нашою армією та кожним українцем, які б`ються за кожен дім і кожну людину. Вірте у Збройні сили України! І не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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