Добрі новини від ВолиньPost за 2 вересня

Сьогодні, 2 вересня, Добрі новини від ВолиньPost зібрали для вас лише оптимістичні події цього дня.Перша група українських військових вже завершила навчання на американських танках М1 Abrams, а поставки цих танків до України почнуться вже у вересні.Приблизно 200 українських військових завершили курс навчання на танках Abrams в Німеччині.Раніше Пентагон заявляв, що планує надати Україні загалом 31 танк Abrams. 10 танків наразі перебувають у Німеччині, де завершується підготовка, і будуть незабаром відправлені до України.За очікуваннями, поставки танків зможуть дозволити Києву подолати російські укріплення і допоможуть українському контрнаступу.За результатами благодійної акції «Нашим воїнам тепловізори й приціли, щоб вони вночі і вдень рашистів добре били!» Волинській бригаді тероборони передано обладнання на загальну суму 210 257 гривень.Організатором акції виступив відомий волинський митець, режисер, заслужений діяч мистецтв УкраїниПротягом двох місяців небайдужі волиняни жертвували на оптику для волинських тероборонівців від 100 грн до 10 тисяч грн з власної кишені. Окрім того, було кілька колективних внесків (найбільші – 10 тис. і двічі по 11 тис. грн).Тисячу кілометрів на велосипеді подолає 25-річний волонтер Артур Пантикін для підтримки військових. Свою мандрівку розпочав 28-го серпня о 7:30 у Києві, а завершить благодійний велопробіг в Ужгороді. На шляху – сім обласних центрів України та благодійна мета.За час велопробігу Артур планує зібрати мільйон гривень.Шестирічна, якій два місяці тому пересадили серце, пішла у перший клас. Дівчинка навчатиметься за індивідуальною формою навчання у Ковельському ліцеї № 10.Мама дівчинкирозповіла, що лікарі дозволили дівчинці відвідати свято першого дзвоника тільки у масці. Мама каже: по годинах приймають ліки й харчуються, фізичні навантаження доньці заборонені. Тому від дому до школи їдуть на таксі.Перша вчителька Соломійки —каже, що про пересадку серця шестирічній дитині в Україні чула, але не думала, що дівчинка стане її ученицею. Цю новину, говорить, сприймає з оптимізмом.У класі Соломійки – 22 дітей.Сили оборони України за час повномасштабної війни знищили приблизно 264 060 російських військових, зокрема 570 — лише за вчора, 1 вересня.Також росіяни залишаються без техніки. Так, за весь час повномасштабної війни окупанти втратили в Україні таке:— танки — 4471 (+12 за вчора);— бойові броньовані машини — 8637 (+24);— артилерійські системи — 5560 (+30);— реактивні системи залпового вогню — 736 (+1);— засоби протиповітряної оборони — 501 (+1);— літаки — 315;— гелікоптери — 316;—безпілотники оперативно-тактичного рівня — 4433 (+12);— крилаті ракети — 1447 (+2);— кораблі й катери — 18;— автомобільна техніка та автоцистерни — 8043 (+34);— спеціальна техніка — 835 (+4).