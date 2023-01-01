Росіяни використовують нову тактику, щоб зробити мінні поля ще небезпечнішими, – The New York Times





Про це йдеться в матеріалі журналістів The New York Times, які провели час на передовій разом з українськими морськими піхотинцями, пише



"Щойно українці почнуть розчищати прохід, росіяни скинуть гранату з безпілотника, що спричинить море вогню і вибухів", — сказано у матеріалі.



При цьому також зазначається, що мінування робить контроль над дорогами з твердим покриттям вкрай важливим: це найбезпечніші шляхи, адже міни легше виявити і знешкодити.



"Росіяни знають про це і облаштували оборону вздовж траси Т0158 з бетонними бункерами для кулеметників. Російські безпілотники тримають дороги під постійним наглядом", — додали журналісти NYT.



Що відомо про замінування територій України



11 квітня, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що для повного розмінування територій України знадобиться до 30 років і ще близько п'яти тисяч фахівців.



Раніше начальник відділу організаційної роботи з гуманітарного розмінування ДСНС України Сергій Рева заявив, що в Україні необхідно розмінувати близько 470 тисяч гектарів сільськогосподарських земель на території дев'яти областей.



Міністерка економіки Юлія Свириденко до цього заявляла, що для того, щоб розмінувати територію України, може знадобитись 70 років роботи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни обкладають заміновані українські поля легкозаймистою речовиною, аби зробити процес розмінування ще небезпечнішим.Про це йдеться в матеріалі журналістів The New York Times, які провели час на передовій разом з українськими морськими піхотинцями, пише Суспільне "Щойно українці почнуть розчищати прохід, росіяни скинуть гранату з безпілотника, що спричинить море вогню і вибухів", — сказано у матеріалі.При цьому також зазначається, що мінування робить контроль над дорогами з твердим покриттям вкрай важливим: це найбезпечніші шляхи, адже міни легше виявити і знешкодити."Росіяни знають про це і облаштували оборону вздовж траси Т0158 з бетонними бункерами для кулеметників. Російські безпілотники тримають дороги під постійним наглядом", — додали журналісти NYT.11 квітня, міністр оборонизаявив, що для повного розмінування територій України знадобиться до 30 років і ще близько п'яти тисяч фахівців.Раніше начальник відділу організаційної роботи з гуманітарного розмінування ДСНС Українизаявив, що в Україні необхідно розмінувати близько 470 тисяч гектарів сільськогосподарських земель на території дев'яти областей.Міністерка економікидо цього заявляла, що для того, щоб розмінувати територію України, може знадобитись 70 років роботи.

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