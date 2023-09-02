Українська авіація зможе бити ракетами AMRAAM на відстань 180 км, – Ігнат
Сьогодні, 03:51
Українська авіація зможе бити ракетами AMRAAM на відстань 160-180 км, таке озброєння Пентагон замовив для Сил оборони.
Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, пише LB.ua.
"Цього достатньо, щоб діставати російську авіацію, не заходячи в зону ураження ворожої ППО. Чим далі, тим безпечніше для наших льотчиків і тим небезпечніше для наших ворогів", – заявив Ігнат.
Він зазначив, що боєзапас для авіації треба виробити та поставити, оскільки літакам потрібно постійно відновлювати наявність боєприпасів.
AMRAAM – це ракети класу "повітря-повітря" з активною головкою самонаведення – ці ракети вже застосовуються в Україні на системах протиповітряної оборони NASAMS.
"Така ракета застосовується з повітря на велику дальність, адже запускається з повітряної платформи, з наземної установки дальність ураження не така висока. Вона використовуватиметься для знищення всіх типів повітряних цілей, окрім балістики", – підкреслив він.
Нагадаємо, що міністр оборони Олексій Резніков вважає, що українська армія почне використовувати винищувачі F-16 навесні наступного року.
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Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, пише LB.ua.
"Цього достатньо, щоб діставати російську авіацію, не заходячи в зону ураження ворожої ППО. Чим далі, тим безпечніше для наших льотчиків і тим небезпечніше для наших ворогів", – заявив Ігнат.
Він зазначив, що боєзапас для авіації треба виробити та поставити, оскільки літакам потрібно постійно відновлювати наявність боєприпасів.
AMRAAM – це ракети класу "повітря-повітря" з активною головкою самонаведення – ці ракети вже застосовуються в Україні на системах протиповітряної оборони NASAMS.
"Така ракета застосовується з повітря на велику дальність, адже запускається з повітряної платформи, з наземної установки дальність ураження не така висока. Вона використовуватиметься для знищення всіх типів повітряних цілей, окрім балістики", – підкреслив він.
Нагадаємо, що міністр оборони Олексій Резніков вважає, що українська армія почне використовувати винищувачі F-16 навесні наступного року.
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