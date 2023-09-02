Українська авіація зможе бити ракетами AMRAAM на відстань 180 км, – Ігнат





Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, пише



"Цього достатньо, щоб діставати російську авіацію, не заходячи в зону ураження ворожої ППО. Чим далі, тим безпечніше для наших льотчиків і тим небезпечніше для наших ворогів", – заявив Ігнат.



Він зазначив, що боєзапас для авіації треба виробити та поставити, оскільки літакам потрібно постійно відновлювати наявність боєприпасів.



AMRAAM – це ракети класу "повітря-повітря" з активною головкою самонаведення – ці ракети вже застосовуються в Україні на системах протиповітряної оборони NASAMS.



"Така ракета застосовується з повітря на велику дальність, адже запускається з повітряної платформи, з наземної установки дальність ураження не така висока. Вона використовуватиметься для знищення всіх типів повітряних цілей, окрім балістики", – підкреслив він.



Нагадаємо, що міністр оборони Олексій Резніков вважає, що українська армія почне використовувати винищувачі F-16 навесні наступного року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українська авіація зможе бити ракетами AMRAAM на відстань 160-180 км, таке озброєння Пентагон замовив для Сил оборони.Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил, пише LB.ua "Цього достатньо, щоб діставати російську авіацію, не заходячи в зону ураження ворожої ППО. Чим далі, тим безпечніше для наших льотчиків і тим небезпечніше для наших ворогів", – заявив Ігнат.Він зазначив, що боєзапас для авіації треба виробити та поставити, оскільки літакам потрібно постійно відновлювати наявність боєприпасів.AMRAAM – це ракети класу "повітря-повітря" з активною головкою самонаведення – ці ракети вже застосовуються в Україні на системах протиповітряної оборони NASAMS."Така ракета застосовується з повітря на велику дальність, адже запускається з повітряної платформи, з наземної установки дальність ураження не така висока. Вона використовуватиметься для знищення всіх типів повітряних цілей, окрім балістики", – підкреслив він.Нагадаємо, що міністр оборонивважає, що українська армія почне використовувати винищувачі F-16 навесні наступного року.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію