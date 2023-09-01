ЗМІ показали колишню резиденцію Онуфрія у Лаврі

Онуфрія (в миру Ореста Березовського) на території Києво-Печерської лаври, куди раніше не пускали журналістів.



Про це пише



За словами ЗМІ, резиденцією є триповерхова будівля з сауною на території заповідника у Нижній лаврі.



Там, окрім приватних покоїв, розташовані приміщення, в яких раніше відбувався священний синод Московського патріархату та, зокрема, зачитували молитви за російських військовополонених. Звільняючи приміщення, представники УПЦ (МП) вивезли з резиденції всі меблі, ікони та зняли освітлення.



Для журналістів першу екскурсію раніше закритим об’єктом провів виконувач обов’язків намісника Києво-Печерської лаври архімандрит Авраамій.



Він показав кімнати, де відбувався священний синод Московського патріархату і де раніше висів портрет патріарха російської православної церкви Кирила.



У колишній резиденції Онуфрія є кімната для переговорів, трапезна, а також – приміщення, де вже під час повномасштабного вторгнення рф в Україну провели молитву за російських військовополонених.



Крім того, журналісти звернули увагу на простору сауну, розташовану в підвальному поверсі.



Нагадаємо, що Митрополит УПЦ МП Онуфрій та ще понад 20 священнослужителів Української православної церкви Московського патріархату мають російське громадянство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Журналісти відвідали колишню резиденцію предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату митрополита(в миру Ореста Березовського) на території Києво-Печерської лаври, куди раніше не пускали журналістів.Про це пише Українська правда з посиланням на "Схеми".За словами ЗМІ, резиденцією є триповерхова будівля з сауною на території заповідника у Нижній лаврі.Там, окрім приватних покоїв, розташовані приміщення, в яких раніше відбувався священний синод Московського патріархату та, зокрема, зачитували молитви за російських військовополонених. Звільняючи приміщення, представники УПЦ (МП) вивезли з резиденції всі меблі, ікони та зняли освітлення.Для журналістів першу екскурсію раніше закритим об’єктом провів виконувач обов’язків намісника Києво-Печерської лаври архімандритВін показав кімнати, де відбувався священний синод Московського патріархату і де раніше висів портрет патріарха російської православної церкви Кирила.У колишній резиденції Онуфрія є кімната для переговорів, трапезна, а також – приміщення, де вже під час повномасштабного вторгнення рф в Україну провели молитву за російських військовополонених.Крім того, журналісти звернули увагу на простору сауну, розташовану в підвальному поверсі.Нагадаємо, що Митрополит УПЦ МП Онуфрій та ще понад 20 священнослужителів Української православної церкви Московського патріархату мають російське громадянство.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію