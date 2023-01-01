У Луцьку презентували збірку творів про інклюзію. ВІДЕО

У Луцьку презентували збірку творів про інклюзію. ВІДЕО
У Луцьку відбулася презентація збірки творів "Інклюзивна світлиця" про залучення людей з інвалідністю в активне суспільне життя. Книга містить твори, які обрали на конкурсній основі.

Як розповіла Суспільному голова правління громадської організації "Батьки дітей з синдромом Дауна та іншими порушеннями розвитку" й співзасновниця арткав’ярні, де працюють люди із синдромом Дауна Олена Мельник, збірку видали за підтримки Українського культурного фонду.

"Збірник вийшов такий в форматі спілкування про інклюзію. Декілька відомих людей Луцька долучилися і розмістили тут свої дописи. Я думаю, у нас в Луцьку і, можливо, навіть в Україні це такий унікальний досвід", — сказала лучанка.

На обкладинці книги — світлина фотографа Андрія Мельника. З його слів, фотографія – його хобі. "Фотографія це моя, сам робив — квітки.Я фотограф", — сказав лучанин.

Один із авторів збірки "Інклюзивна світлиця" Сергій Цуман розповів, що у своєму творі проаналізував питання безбар’єрного простору. Про конкурс дізнався із соцмереж.
У Луцьку презентували збірку творів про інклюзію. ВІДЕО

"Захотів теж спробувати висловити свою думку. Я там торкнувся теми, як дві політичні диктатури — Радянський Союз та гітлерівська Німеччина – ставились до людей з інвалідністю", — каже чоловік.

Мама сина Валентина із синдромом Дауна Лариса Новосад зазначила: мрія створити в закладі артпростір стала реальністю. Цю тему, каже, розкриває і в збірці.
У Луцьку презентували збірку творів про інклюзію. ВІДЕО

"Я написала про те, що я, як мама, бачила, коли хотіла, щоб моя дитина працювала. Я не хотіла, щоб він працював на роботі, хотіла, щоб він був свій серед своїх, щоб сюди заходили в гості його друзі чи на майстерклас, руками попрацювати, чи читацька артзустрічі — і мені приємно, що це вдалося", — сказала жінка.

Видавництвом збірки проєкт не обмежиться, додала Олена Мельник. Зараз в арткав'ярні продовжуються майстеркласи для людей з інвалідністю, а пізніше відбудеться ярмарок виробів.

Також, з її слів, триває прийом робіт на фотоконкурс та підготовка до театралізованої екскурсії — молодь із синдромом Дауна проведе її разом із вихованцями дитячої студії "Догори дригом".

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Теги: Луцьк, збірка, інклюзія
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