У ніч на 3 вересня Повітряні сили знищили 22 з 25 «Шахедів»
Сьогодні, 09:35
У ніч на 3 вересня росіяни атакували 25 ударними безпілотниками "Shahed-136/131" південь Одеської області, Повітряні сили знищили 22 БпЛА. Є потрапляння у припортову інфраструктуру, постраждали двоє цивільних.
Про це повідомляють Повітряні сили та Сили оборони Півдня в телеграмі.
«У ніч на 3 вересня 2023 року російські окупанти здійснили кілька хвиль атак уданими БпЛА "Shahed-136/131" з південного та південно-східного напрямку (мис Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарськ, РФ)», – йдеться у повідомленні.
Усього було зафіксовано пуски 25 ударних БпЛА "Shahed-136/131", які атакували південні райони Одещини.
22 із них знищили сили та засоби Повітряних сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України.
В Силах оборони Півдня уточнили, що росіяни вкотре атакував цивільну інфраструктуру Подунав'я на Одещині. Масована атака дронів тривала понад 3,5 години.
«На жаль, є влучання в припортову інфраструктуру, внаслідок чого виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Попередньо відомо про 2 постраждалих цивільних осіб. Їм надано медичну допомогу», – додали військові.
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Про це повідомляють Повітряні сили та Сили оборони Півдня в телеграмі.
«У ніч на 3 вересня 2023 року російські окупанти здійснили кілька хвиль атак уданими БпЛА "Shahed-136/131" з південного та південно-східного напрямку (мис Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарськ, РФ)», – йдеться у повідомленні.
Усього було зафіксовано пуски 25 ударних БпЛА "Shahed-136/131", які атакували південні райони Одещини.
22 із них знищили сили та засоби Повітряних сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України.
В Силах оборони Півдня уточнили, що росіяни вкотре атакував цивільну інфраструктуру Подунав'я на Одещині. Масована атака дронів тривала понад 3,5 години.
«На жаль, є влучання в припортову інфраструктуру, внаслідок чого виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Попередньо відомо про 2 постраждалих цивільних осіб. Їм надано медичну допомогу», – додали військові.
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