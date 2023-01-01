У ніч на 3 вересня Повітряні сили знищили 22 з 25 «Шахедів»





Про це повідомляють



«У ніч на 3 вересня 2023 року російські окупанти здійснили кілька хвиль атак уданими БпЛА "Shahed-136/131" з південного та південно-східного напрямку (мис Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарськ, РФ)», – йдеться у повідомленні.



Усього було зафіксовано пуски 25 ударних БпЛА "Shahed-136/131", які атакували південні райони Одещини.



22 із них знищили сили та засоби Повітряних сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України.



В Силах оборони Півдня уточнили, що росіяни вкотре атакував цивільну інфраструктуру Подунав'я на Одещині. Масована атака дронів тривала понад 3,5 години.



«На жаль, є влучання в припортову інфраструктуру, внаслідок чого виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Попередньо відомо про 2 постраждалих цивільних осіб. Їм надано медичну допомогу», – додали військові.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 3 вересня росіяни атакували 25 ударними безпілотниками "Shahed-136/131" південь Одеської області, Повітряні сили знищили 22 БпЛА. Є потрапляння у припортову інфраструктуру, постраждали двоє цивільних.Про це повідомляють Повітряні сили та Сили оборони Півдня в телеграмі.«У ніч на 3 вересня 2023 року російські окупанти здійснили кілька хвиль атак уданими БпЛА "Shahed-136/131" з південного та південно-східного напрямку (мис Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарськ, РФ)», – йдеться у повідомленні.Усього було зафіксовано пуски 25 ударних БпЛА "Shahed-136/131", які атакували південні райони Одещини.22 із них знищили сили та засоби Повітряних сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України.В Силах оборони Півдня уточнили, що росіяни вкотре атакував цивільну інфраструктуру Подунав'я на Одещині. Масована атака дронів тривала понад 3,5 години.«На жаль, є влучання в припортову інфраструктуру, внаслідок чого виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Попередньо відомо про 2 постраждалих цивільних осіб. Їм надано медичну допомогу», – додали військові.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію